Aleksandra Skraba è un’attrice e modella polacca, nata a Nowa Ruda. La sua fama è dovuta soprattutto al ruolo di Natalia nella serie targata Netflix dal titolo Sexify.

Aleksandra Skraba: biografia e carriera

La giovane attrice è nata il 26 aprile 1995 sotto il segno del Toro.

Di religione cristiana, proviene infatti da una famiglia molto credente: in merito ai suoi genitori però non si sa molto e non sappiamo nulla neppure sui fratelli della giovane attrice. Ha studiato alla National Film School e alla Lodz Film School, dopo aver mostrato fin dalla tenera età una grande attrazione verso il mondo e l’arte della recitazione, cui è riuscita finalmente ad accostarsi compiuti 18 anni.

Mentre si laureava, infatti, è apparsa in molte produzioni della scuola di cortometraggi come Casting (2016), Corka Dancingu (2017), Zawiezenie (2018), Strynch (2019) e Nad Jerorem (2019), avviando quindi fin da subito la sua scalata verso il successo.

Il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo è sempre datato 2019, quando ottiene un ruolo nella seconda stagione della serie The Trap. Seguono altri ruoli minori, come quello nel cortometraggio W Strone Slonca. In Polonia raggiunge una certa fama nel 2020 quando presta cioè la sua voce a Misty Olszewski, personaggio del famosissimo videogame Cyberpunk 2077, nella versione polacca del gioco.

Il 28 aprile 2021 è però per lei, senza ombra di dubbio, la data della svolta: quel giorno, difatti, viene resa disponibile la serie Sexify nel catalogo di Netflix.

La comedy ha ottenuto un ottimo riscontro e così il volto di Aleksandra Skraba è divenuto decisamente familiare al pubblico nazionale e internazionale.

Sempre nel 2021 ha lavorato alla realizzazione del lungometraggio Orzel. Ostatni patrol nel quale ha anche recitato nel ruolo di “Tonia”.

Aleksandra Skraba è anche – e forse soprattutto – un attrice di teatro.

Aleksandra Skraba: Instagram, relazioni, curiosità

Aleksandra Skraba è presente su Instagram con un profilo seguito da quasi 17mila followers. Con il suo pubblico Aleksandra condivide per lo più scatti molto artistici, di sé stessa, di paesaggi… del suo gatto!

L’attrice è infatti una grande appassionata di animali e soprattutto di felini: ha un gatto domestico di nome Fruzia al quale ha addirittura dedicato un profilo Instagram a sé stante! Quello che “manca” sul profilo Instagram della star di Sexify è un minimo accenno alla sua vita privata: dello stato relazionale della giovane si sa poco ed è anzi quasi certo che sia single. Pare che Aleksandra non ami particolarmente condividere nulla per ciò che concerne le sue ipotetiche relazioni amorose e che sia molto concentrata, in questo momento, sulla sua carriera in ascesa.

Oltre alla recitazione, sappiamo però che Aleksandra ha anche molte altre passioni come oil nuoto, la danza classica e moderna e lo sci. Inoltre ama molto la musica e sa suonare sia la chitarra e che l’ukulele. Infine, ha una grande ammirazione per una star di un certo calibro, cui forse ambisce come punto di riferimento nel campo della recitazione: l’attrice americana Uma Thurman, che non ha di certo bisogno di presentazioni!