È uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7, ha 32 anni e ha dovuto affrontare una sfida difficile quando aveva solamente 25 anni: chi è Alberto de Pisis e che cosa sappiamo di lui?

Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita.

Alberto de Pisis: la vita del giovane milanese

Alberto de Pisis è nato a Milano nel giugno del 1990 sotto il segno dei Gemelli e attualmente ha 32 anni. Non si conoscono particolari informazioni riguardo la sua infanzia, ma sappiamo che de Pisis ha dimostrato sin da piccolo di avere una certa propensione verso la creatività e l’eleganza, due elementi che ancora oggi fanno parte della sua personalità.

Interessato molto presto al settore della comunicazione ha deciso proprio di specializzarsi in quest’ultima, facendone un lavoro.

Dando uno sguardo veloce al suo profilo Instagram (seguito da quasi 50 mila follower!) si può notare come la moda sia una parte preponderante della sua vita; de Pisis, infatti, ha affermato di essere molto affascinato dal fashion world e da tutto ciò che riguarda la cura della persona, tanto che lo stesso Alfonso Signorini ha rivelato che tra le sue abitudini vi è quella di fare shopping nelle vie del quadrilatero della moda milanese.

A dimostrare questa forte passione sono le foto che lui stesso pubblica sul suo profilo Instagram, nelle quali è quasi sempre protagonista di outfit eleganti, capi extra lusso che danno prova di una forte personalità sia artistica, sia stilistica.

Nel 2022 il giovane 32 enne entra all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7 come concorrente, pronto a vivere un’esperienza completamente nuova e ricca di emozioni. Emozioni che lui stesso ha imparato a conoscere, a gestire e anche a tirare fuori con i dovuti tempi. Proprio grazie al Gf Vip, infatti, de Pisis ha dichiarato di avere vissuto alcuni momenti difficili sia durante la sua infanzia, sia quando aveva 25 anni: da una parte la separazione dei genitori, dall’altra la scoperta di dovere affrontare una malattia, un tumore, che gli ha messo la vita in “pausa” per quasi nove mesi. Fortunatamente Alberto de Pisis è riuscito a sconfiggere la malattia, ma ha ricordato quella parentesi di vita come una delle più difficili: “A 25 anni mi sono ritrovato a decidere se volere vivere o morire” – ha dichiarato nella puntata del 7 novembre 2022.

Nella stessa puntata, infine, ha ricevuto anche la sorpresa della madre, che è entrata in casa per dargli la giusta carica e per spronarlo a mostrarsi per com’è davvero: allegro, divertente, espansivo e pieno di energie.

La vita privata di Alberto de Pisis

Il nome di Alberto de Pisis è strettamente connesso a quello della modella e influencer Taylor Mega; i due, infatti, hanno avuto una relazione durata solamente due mesi e stando a quello che ha dichiarato lo stesso de Pisis, pare che Taylor Mega sia stata l’unica donna della sua vita. Il ragazzo, infatti, si è dichiarato apertamente omosessuale, nonostante questa piccola parentesi di attrazione verso la modella.

Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e ha iniziato a corteggiarmi. È lei che mi ha voluto, con una certa insistenza anche. La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante, è durata 2 mesi. Taylor Mega è stata la prima donna della mia vita. La nostra è una cosa passata.

Inoltre, de Pisis è approdato in televisione nelle vesti di ospite in occasione dell’aggressione omofoba (rivelata poi una fake news) nei confronti di Marco Ferrero (in arte Iconize). In quella situazione, de Pisis aveva confermato la falsità della notizia diffusa dall’influencer e lo aveva fatto anche in compagnia di Soleil Sorge, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6.