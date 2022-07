Lo vediamo ormai da tempo alla conduzione dello show musicale Radio Norba Battiti Live, ma Alan Palmieri ha alle spalle un’importante carriera e una bellissima famiglia di cui è follemente innamorato.

Andiamo a vedere più nel dettaglio la sua vita e la sua carriera professionale.

Chi è Alan Palmieri: accenni di biografia e carriera professionale

Alan Palmieri nasce l’11 febbraio del 1975 (ha oggi 47 anni) in Svizzera sotto il segno dell’Acquario, ma trascorre la sua adolescenza in Puglia.

Inizia la sua carriera artistica da giovanissimo e lo fa in radio: il suo sogno sin da bambino, infatti, era proprio quello di diventare conduttore musicale, più precisamente conduttore musicale specializzato in musica dance ed elettronica.

Per lui quindi la frase “Se ci credi, ce la fai”, è andata decisamente a buon fine!

Inizialmente Alan Palmieri approda a Radio 105, ma poi si sposterà presso Radio RTL 105 sempre come speaker. La lontananza con la sua terra di origine però si fa sentire molto e dopo qualche anno Palmieri decide di farvi ritorno, diventando lo speaker di Radionorba. Quest’ultima sarà per lui una fonte assoluta di fortuna: da spekaer, infatti, diventa station manager e poi conduttore.

E così Alan Palmieri grazie alla sua bravura e professionalità, si sposta molto presto dalla radio per approdare al mondo della televisione, fino a diventare nel 2018 il direttore artistico e conduttore del noto evento musicale estivo Battiti Live, con a fianco la grande spalla di Elisabetta Gregoraci. Battiti Live però non è l’unico evento che lo vede protagonista come conduttore; infatti Palmieri ha organizzato anche altri eventi in Mediaset, come il capodanno in musica di Canale 5, condotto in tandem con Federica Panicucci: dove c’è musica, in sostanza, c’è Palmieri.

La vita privata e sentimentale di Alan Palmieri

Il noto conduttore di Battiti Live è felicemente sposato con Caterina Costantini da ben 16 anni. Dal loro amore è nata Martina, la loro unica figlia. Sono una famiglia molto unita e si sostengono sempre a vicenda, anche nelle piccole cose.

Nonostante la sua carriera lavorativa lo porti ad avere un contatto diretto con il pubblico e a essere continuamente esposto, Alan Palmieri cerca di mantenere la sua vita privata, privata, appunto. Il suo racconto di vita privata resta sempre molto velato, forse per preservare le persone che fanno parte della sua famiglia. Andando a visitare il suo profilo Instagram, infatti, non possiamo fare a meno di notare che le foto da lui pubblicate facciano quasi tutte parte dell’aspetto lavorativo, più che privato e sentimentale.

Sappiamo che Palmieri ha deciso di lasciare RTL proprio a ridosso della nascita di Martina, per poi approdare alla radio che per lui è stata un po’ un trampolino di lancio.

Inoltre, pare che il conduttore sia un amante sì della musica, ma anche degli animali, in particolare dei cani.

In occasione della pandemia da covid-19, Alan Palmieri ha aderito alla campagna #iolavoroconlamusica, in favore dei lavoratori dello spettacolo e dei concerti, purtroppo rimasti fermi a causa della situazione di emergenza legata al virus.

Di talento, carismatico, professionale e dedito alla sua passione, Alan Palmieri ci regala ogni estate la voglia di cantare e di ballare sulle note delle migliori hit della musica italiana.