Tutto quello che c’è da sapere su Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022, dai cantanti sul palco, ai conduttori, alle località fino alla messa in onda.

Battiti Live 2022: quando va in onda?

Battiti Live sarà trasmesso in diretta dalle emittenti locali Radio Norba e Radio Norba Tv, mentre a partire dal mese di luglio dovrebbe essere riproposto su Italia1. Lo scorso anno sono state mandate in onda cinque puntate, più una puntata speciale dedicata ai momenti migliori delle serate. Le puntate andavano in onda ogni martedì, ad eccezione del terzo appuntamento, che era stato spostato al giovedì per evitare lo scontro diretto con l’ultima puntata di Temptation Island.

Quest’anno l’evento partirà il 17 giugno e toccherà diverse tappe, che porteranno tanta musica e tanto divertimento, sempre con cinque appuntamenti da non perdere. Non solo, ci saranno altre dieci città che verranno coinvolte come scenografie per delle performance on the road di alcuni artisti che saranno ospiti del programma.

Battiti Live 2022 è pronto a far ballare tutta l’Italia, con la musica del momento e cinque date da non perdere, a partire dal 17 giugno 2022.

Dopo aver fermato il tour, ma non la kermesse, durante il periodo della pandemia, ora Battiti Live tornerà alle sue origini, con un tour davvero meraviglioso. Nel dettaglio:

Venerdì 17 giugno 2022 a Bari;

Sabato 18 giugno 2022 a Bari;

Sabato 2 luglio 2022 a Gallipoli;

Domenica 3 luglio 2022 a Gallipoli;

Domenica 10 luglio 2022 a Trani.

Battiti Live 2022: conduttori e cantanti

Radio Norba Cornetto Battiti Live torna su Italia 1 con la sua ventesima edizione. Lo storico programma musicale continuerà a girare nelle piazze italiane ed è stata confermata la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Una coppia super consolidata, arrivata al sesto anno consecutivo al timone dell’evento. Questo evento non si è mai fermato, neanche durante i due anni di pandemia, ma per due edizioni ha fatto tappa fissa, mettendo momentaneamente da parte l’idea del tour. Quest’anno si riprende a viaggiare e a portare la musica in giro per la Puglia, con qualche sorpresa speciale dedicata anche ad altre dieci città. Battiti Live 2022 ospiterà dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit sul palco della kermesse musicale. Anche in questa edizione, Mariasole Pollio, attrice e star del web, avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze. Gli artisti per il momento non sono ancora stati ufficializzati. Probabilmente si ripresenteranno alcuni dei protagonisti dell’edizione primaverile e potrebbero essere confermati i cantanti del Road to Battiti. Tra gli artisti più attesi di questa edizione ci sono i cantanti della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, primo fra tutti il vincitore Luigi Strangis. Potrebbero essere presenti anche Alex, LDA e Albe, ma per il momento non sono ancora arrivate ulteriori conferme. Sicuramente non mancheranno colpi di scena e momenti di grande divertimento e di grande musica.