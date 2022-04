Al Bano Carrisi si è confessato a cuore aperto, svelando alcuni retroscena sulla sua felice unione con Loredana Lecciso e sulla fine del suo matrimonio con Romina Power.

Al Bano Carrisi: la fine del matrimonio

Oggi Al Bano sembra aver trovato la serenità nella vita come nel lavoro: al suo fianco è sempre presente Loredana Lecciso e, benché i due abbiano avuto due figli insieme e stiano insieme da tempo, il cantante di Cellino San Marco ha precisato che non sarebbe intenzionato a sposare la compagna.

“Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”, ha dichiarato il cantante menzionando il suo primo matrimonio con Romina Power, naufragato dopo la nascita di quattro figli.

Il rapporto tra Al Bano e Romina

Nel corso degli anni Al Bano e Romina Power sono riusciti a ristabile un rapporto pacifico, ma tra i due non tutto è sempre stato rose e fiori (specie viste le posizioni divergenti dovute alla drammatica scomparsa della figlia Ylenia, di cui si sono perse le tracce nel 1993). In merito al suo rapporto con la cantante e famosa ex moglie, Al Bano ha dichiarato: “Io e lei siamo fratello e sorella.

Tra noi c’è solo lavoro. Basta guerre“. I due, pur essendo separati, continuano a vedersi per i loro rispettivi impegni di lavoro.