Aida Yespica ha svelato che, agli inizi della sua carriera, avrebbe avuto una liaison con una donna molto famosa.

Aida Yespica: la relazione con una donna famosa

Aida Yespica ha svelato per la prima volta un retroscena inedito sulla sua vita sentimentale e ha confessato che, agli inizi della sua carriera (quando aveva appena 20 anni) avrebbe avuto una relazione con una donna molto celebre in Italia.

Al momento non è dato sapere chi sia la donna in questione e la modella ha dichiarato che non svelerebbe il suo nome neanche sotto tortura. Aida Yespica ha anche svelato che la loro liaison sarebbe naufragata a causa di alcuni problemi di gelosia, ma per adesso sulla questione non è dato sapere di più. In tanti tra i fan della modella sono curiosi di conoscere tutti i dettagli in merito a questa storia, ma per ora nessuna vip si è fatta avanti confermando quanto detto dalla Yespica.

La vita privata e il figlio

Aida Yespica ha un figlio, Aron, nato dalla sua relazione con Matteo Ferrari. Il ragazzo è rimasto a vivere con il padre negli Stati Uniti a seguito della loro separazione e, a causa dell’emergenza Coronavirus, Aida Yespica non ha potuto vederlo per quasi due anni.

Quando finalmente la top model ha ottenuto il visto ed è riuscita a recarsi negli Stati Uniti la sua gioia è stata incontenibile: sui social si è più volte mostrata in compagnia di suo figlio, che non ha mollato neanche per un secondo e che già non vede l’ora di poter riabbracciare.