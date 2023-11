Scopriamo insieme quali sono i 10 abiti da sposa perfetti per un matrimonio civile. La scelta dell’abito non è mai semplice, ma ci sono molte alternative che possono essere davvero perfette per questa occasione speciale.

10 abiti da sposa perfetti per un matrimonio civile: i look

La ricerca dell’abito da sposa non è mai facile, anche nel caso di un matrimonio civile. Sposarsi in Comune non impone nessuna regola particolare per il look, ma questo potrebbe complicare ulteriormente le cose. Fortunatamente esistono molte alternative utili che consentono di sfoggiare un look davvero perfetto per il matrimonio civile, che faccia sentire la sposa a proprio agio, bellissima nel suo giorno più importante.

I 10 abiti da sposa perfetti per un matrimonio civile sono:

Completo giacca-pantalone: una scelta molto pratica e intelligente, che si può indossare anche dopo la cerimonia. La scelta migliore per l’occasione è sicuramente il bianco, l’avorio o il color crema, ma si può anche scegliere qualche altro colore; Jumpsuite elegante: è sicuramente il giusto compromesso tra eleganza, comfort e classe. Se si sceglie un modello di seta con pantaloni ampi ad effetto gonna e corpetto a cuore o off-shoulder si ottiene anche un effetto molto simile al classico abito da sposa, ma più originale; Slip dress: sposandosi con rito civile si ha la possibilità di spogliarsi un po’ di più rispetto al matrimonio in chiesa. L’abito modello slip dress è molto indicato, perché punta ad un look semplice, mantenendo eleganza e sensualità; Abito metallico: sposandovi in Comune potete anche scegliere qualcosa di più vivace e originale, senza perdere il tocco di eleganza necessario. Ci sono molti abiti da sposa in nuance metallica, come oro, argento e rose gold. Sono tre colori molto chic e perfetti per l’occasione; Tailleur giacca-gonna: sicuramente meno riutilizzabile del completo giacca-pantalone, ma davvero molto elegante e adatto ad una cerimonia civile. Un modello adatto soprattutto alle donne over 30, che possono sfoggiare una mise davvero molto elegante; Abito bianco e nero: se volete spezzare il classico bianco, allora potete trovare un abito che abbia anche un tocco di nero. Questa scelta a due colori è sicuramente in tendenza per questo 2023; Abito con ricami di pizzo: per le donne che vogliono un tocco ancora più elegante, con una raffinatezza d’altri tempi, è possibile scegliere un abito da sposa che abbia dei ricami di pizzo, di grande effetto; Fiori: quest’anno i fiori sono decisamente in tendenza, per cui trovare un abito che abbia questi dettagli sarà sicuramente una scelta giusta per una cerimonia civile. I decori floreali sono consigliati; Abito da principessa: il fatto di sposarsi in comune non obbliga a rinunciare ad un abito da sposa da vera principessa. Se sognate un vestito con bustino aderente, vita stretta che si allarga in un ampia gonna, in stile principesco, potete assolutamente realizzare il vostro desiderio nel vostro giorno più bello; Abito corto: sposandosi in Comune si può anche scegliere di osare un po’ di più, sfoggiando un abito corto. È una scelta ideale per un rito civile se dopo la cerimonia si organizza un ricevimento e si decide di non cambiare abito.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: