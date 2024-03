Addio Gabriella Sturani: chi era l’ex di Vasco? Malattia, età

E’ morta a soli 57 anni Gabriella Sturani, ex fidanzata di Vasco Rossi e madre di suo figlio Lorenzo. Sui social il messaggio di addio del cantante.

Gabriella Sturani si è spenta a soli 57 anni. Dal 1983 al 1985 è stata la compagna del celebre cantante Vasco Rossi, quando poi lei rimase incinta la storia tra loro terminò. Gabriella a Vanity Fair aveva raccontato che allora il cantante non se la sentiva di diventare padre, ma lei decise comunque di tenere il bambino, che Vasco ha poi riconosciuto nel 2003. Ancora non sono note le cause della morte della donna. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Vasco Rossi ha voluto dire addio a Gabriella con un post a corredo di una serie di immagini. Ecco cosa ha scritto il cantante: “non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo la tua mamma sarà sempre viva nel cuore e nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte, ti sono vicino e ti voglio bene!” Gabriella Sturani era originaria di Masi Torello, in provincia di Ferrara. Vasco Rossi le aveva dedicato anche una canzone, “Gabri”, contenuta nell’album “Gli spari sopra”.

Gabriella Sturani e Vasco Rossi: la storia d’amore

Gabriella Sturani si è spenta a soli 57 anni. Lei e Vasco Rossi sono stati insieme per due anni negli anni Ottanta e hanno avuto un figlio, Lorenzo, nato nel 1986. Nel corso di una intervista a Vanity Fair, Gabriella Sturani aveva raccontato come nacque l’amore con il cantante. Era il 1980 quando ha sentito parlare per la prima volta di Vasco, allora aveva 13 anni: “figurati se sapevo chi era quello lì. Un giorno mi passa sotto le mani un album con la faccia di questo qui e io dico: ma io lui lo conosco”. Era infatti un ragazzo che aveva conosciuto una sera insieme alla cugina a Rimini. Nel 1983 durante un concerto, Gabri incontra un amico di suo fratello che lavora nello staff dicendoli di portarla da Vasco. Entrata nel suo camerino gli disse: “da qui non mi scappi”. E da lì iniziò la loro storia. Gabriella ha descritto Vasco come una persona dolce, buona e riservata. Come detto in precedenza la loro storia finì quando lei rimase incinta, lui infatti non se la sentiva di diventare padre, lei invece decise di tenere il bambino. Vasco ha riconosciuto il figlio dopo 14 anni ma Gabriella ha affermato che Vasco per il figlio c’è sempre stato e che ci sarà sempre e che è un padre davvero fantastico. Gabriella ha anche raccontato che Lorenzo era una frana a scuola ma che è stato proprio Vasco a spingerlo a studiare e che gli ha poi pagato anche l’università e che si è laureato lo deve proprio al padre.

