Il figlio del celebre attore Rodolfo Laganà, Filippo, ha affrontato una grave malattia: il morbo di Wilson. In quest’articolo scopriremo come l’attore classe 1994 ha affrontato la situazione a soli 25 anni e come la sua vita è cambiata.

Che malattia ha Filippo Laganà? Ecco come ha affrontato la malattia

Nato il 15 ottobre 1994 a Roma, Filippo Laganà ha vissuto un’infanzia immerso nel mondo dell’arte e dello spettacolo grazie alla figura del padre, noto attore, e della madre, una fotografa. Nonostante sia cresciuto tra le quinte del teatro e di fronte alle telecamere, la sua passione iniziale non era la recitazione, ma la cucina. Sin da giovane, sognava di diventare chef, ma qualcosa lo costrinse a cambiare i piani sognati e sperati a causa di un’allergia alle mani. Dopo ciò, decise di seguire le orme artistiche di suo padre, dedicandosi alla recitazione. La sua carriera decollò velocemente, infatti esordì sul grande schermo con il film “Miami Beach” di Carlo Vanzina e ottenne ruoli importanti in serie televisive come “Il paradiso delle signore“. Nel 2019, però, durante un viaggio a New York, qualcosa va storto. La vita di Filippo deve cambiare e non per sua volontà. Si manifestarono diversi sintomi allarmanti come l’ingrossamento dell’addome e una colorazione giallognola della pelle. Le diagnosi diedero i seguenti risultati: morbo di Wilson. Quest’ultima è una malattia genetica rara che causa l’accumulo di rame nel fegato, il quale può portare a danni epatici irreversibili.

Filippo Laganà: la battaglia contro la malattia e la serie

La situazione, purtroppo, richiedeva un intervento urgente: un trapianto di fegato. L’operazione fortunatamente e grazie alla bravura dei medici, venne eseguita con successo. Filippo non ebbe mai modo di conoscere l’identità del donatore che gli salvò la vita, ma una straordinaria coincidenza coinvolse la madre del chirurgo che lo operò, precedentemente salvata dal nonno di Filippo, un chirurgo. La storia, molto toccante, venne trasformata in una serie dal nome “Amici per la pelle“, dove Filippo ha interpretato sé stesso. Il film racconta la sua lotta contro la malattia e la ricerca della luce della speranza. In quell’occasione Filippo cercò di sensibilizzare gli spettatori sul morbo di Wilson e sull’importanza della donazione degli organi.

Filippo Laganà, oltre la malattia: passioni e vita privata

Nonostante la sfortuna, Filippo Laganà ha continuato a coltivare le sue passioni, tra cui lo sport e la cucina. Nonostante l’allergia l’abbia costretto a non poter seguire più il suo sogno di diventare chef, Filippo continua a dedicarsi con passione alla gastronomia. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Filippo è da tempo fidanzato, ma ha scelto di mantenere riservata l’identità della sua compagna.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

La malattia di Sarah Ferguson, operata per un melanoma: come sta la duchessa di York?

Sangiovanni si ritira dopo Sanremo 2024: la malattia