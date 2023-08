Addio Bryan Randall, chi era il compagno di Sandra Bullock malato di SLA

Addio a Bryan Randall: il compagno di Sandra Bullock era malato di SLA. Personaggio pubblico, piuttosto noto, aveva da tempo una relazione d’amore con l’attrice.

Ma chi era nella vita privata e professionale Bryan Randall? Scopriamolo insieme.

Addio Bryan Randall, ecco chi era il compagno di Sandra Bullock malato di SLA

E’ morto a 57 anni, dopo una battaglia contro la SLA lunga solamente tre anni. Il fotografo e modello Bryan Randall era legato all’attrice Sandra Bullock da 8 anni.

Si legge stamani su People:

“È con grande tristezza che annunciamo che il 5 agosto Bryan Randall è morto pacificamente dopo una battaglia di tre anni contro la SLA. Bryan ha scelto di mantenere privato il suo viaggio attraverso la malattia e tutti coloro che si sono presi cura di lui hanno fatto del loro meglio per onorare la sua richiesta”

Bryan e Sandra si erano conosciuti nel 2015, quando lui era stato ingaggiato come fotografo, per il compleanno del figlio della Bullock, Louis.

Sandra ha definito Bryan Randall come “l’amore della sua vita“: i due non hanno avuto figli naturali ma l’attrice ha precedentemente adottato due bambini, Louis e Laila nel 2010 e nel 2015, mentre Randall aveva una figlia di nome Skylar.

Bryan è nato in Oregon, nel 1966. Ha lavorato come modello di alta moda: ha avuto grande successo ed è apparso in pubblicità anche per “Vogue Paris”, “Hugo Boss” e “Saint Laurent”.

Ha gestito una società di fotografia di lifestyle, chiamata “Bryan Randall Photography”, e ha anche collaborato con “The Actor’s Company”.

E’ stato considerato come uno dei fotografi più capaci e talentuosi del panorama artistico attuale.

Solo tre anni fa, la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica, che la coppia, in accordo con la famiglia, ha scelto di tenere segreta. Nel comunicato ufficiale della famiglia di Randall si legge:

“Siamo immensamente grati agli instancabili medici che hanno camminato con noi per tutto il decorso di questa malattia e alle straordinarie infermiere che sono diventate nostre coinquiline, spesso sacrificando le proprie famiglie per stare con le nostre. In questo momento chiediamo privacy per vivere il nostro dolore e venire a patti con l’impossibile compito di dire addio a Bryan».

Bryan Randall e Sandra Bullock: un amore forte e sincero

Bryan Randall e Sandra Bullock hanno iniziato a fare coppia fissa nel 2015: appena conosciuti infatti, si sono presentati insieme al matrimonio di Jennifer Aniston con Justin Theroux. I due, però, non si sono mai sposati. Durante una delle molte interviste rilasciate dall’attrice, Sandra Bullock risponde così alle domande circa il matrimonio:

“Non voglio dire che tutti debbano fare come faccio io, ma non ho bisogno di un documento per essere una compagna e una madre devota. Non ho bisogno che mi venga detto di essere sempre presente nei momenti più difficili. Non ho bisogno che mi si dica di superare una tempesta con un brav’uomo”.

Tutto il mondo si stringe attorno alla famiglia di Bryan e alla sua compagna Sandra Bullock: questa perdita, a seguito di una malattia nascosta, sicuramente ha scosso tutto il mondo dello spettacolo, come la perdita di altri artisti in questo periodo.