Si è spento nella sua casa di Roma all’età di 85 anni il giornalista Giuseppe Vannucchi. A dare l’annuncio della scomparsa dell’uomo, che è stato uno dei volti storici del Tg1 della Rai, è stato il Comune di Prato, che ha espresso cordoglio alla famiglia del defunto. Per il Comune di Prato, Vannucchi era stato assessore alla Cultura tra il 1999 e il 2002.

Il giornalista tra i primi conduttori del telegiornale nazionale targato Rai e in onda sulla prima rete, lavorando per l’emittente pubblica nel periodo in cui furono direttori generali prima Ettore Bernabei e poi Biagio Agnes.

Oltre a occuparsi del Tg1, ha spesso partecipato a programmi di approfondimento in qualità di commentatore e di presentatore.

Nel 1977, collaborò alla conduzione della rubrica di attualità Tam Tam in onda sempre su Rai 1, insieme a Arrigo Petacco, Mino D’Amato, Nino Crescenti e Bruno Vespa.

Il ruolo di assessore alla cultura a Prato

Dopo tre decenni trascorsi in Rai, Vannucchi decise di intraprendere la carriera politica. In quest’ottica, tornò nella sua città natale, Prato, e cominciò a lavorare nel campo dell’Amministrazione comunale, battendosi per il restauro e la riapertura di Palazzo Pretorio, che da tempo era chiuso per problemi culturali.

Come già accennato, tra il 1999 e il 2002, è stato assessore alla Cultura nella seconda giunta comunale capeggiata dal sindaco Fabrizio Mattei. Proprio nel 2002, tuttavia, decise di rassegnare le sue dimissioni.