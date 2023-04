Acqua profumata per il corpo: le migliori per la primavera

Con la primavera si ha voglia di qualcosa di diverso e questo coinvolge anche i prodotti indicati per la beauty care. Per la primavera, si lascia il posto a qualcosa di maggiormente avvolgente, come l’ acqua profumata da spruzzare sul corpo che permette di dare una sensazione fresca e leggera. Scopriamo quali novità per la stagione e le offerte.

Acqua profumata per il corpo

Sono una fragranza, una lozione che si differenzia dal classico profumo dal momento che l’acqua profumata per il corpo risulta essere maggiormente adatta, non solo per la stagione primaverile, ma anche per l’estate dal momento che sono molto leggere, fresche e anche inebrianti, oltre a emanare una piacevole sensazione.

Sono quasi sempre senza alcool o in ogni caso la percentuale è molto bassa. Sono in grado di avvolgere come un abbraccio e si basano su formulazioni naturali che non arrecano danni o irritazioni alla pelle, per cui è possibile usarle senza problemi. Sono prodotti adatti da usare, non solo per la primavera, ma anche per il caldo considerando la sensazione di freschezza che trasmettono.-

Un prodotto come l’acqua profumata è adatta per essere usata subito dopo la doccia, anche perché alcune di queste fragranze hanno un potere idratante, quindi indicate per la pelle per l’idratazione che forniscono. Ogni fragranza è poi adatta per varie esigenze: le note agrumate danno l’energia giusta, mentre quelle verdi rinfrescano.

Le fragranze a base di fiori donano la giusta sensualità e sono indicate per la stagione primaverile. Contengono un po’ di profumo ed è possibile anche inserirle nella propria beauty care da usare al posto del tonico dal momento che hanno proprietà lenitive, calmanti o anche antiossidanti. Un trattamento di bellezza che è particolarmente indicato.

Acqua profumata per il corpo: le novità

Le fragranze floreali o vanigliate sono solo alcune delle fragranze di acqua profumata per il corpo che sono maggiormente indicate per il periodo primaverile. Diversi i brand e i marchi che optano per questo tipo di fragranze che sono molto più leggere e consigliate quando il caldo comincia a farsi sentire.

Alcune proposte sono maggiormente costose, altre economiche e quindi alla portata di tutti, ma per la primavera 2023 è possibile optare per diverse fragranze. Sono tutte formulazioni che contengono pochissimo alcool come quella fornita dal noto marchio Caudalie, che la propone delicata e leggera a base di ingredienti di origine naturale.

Il marchio offre e propone dei tipi di acqua profumata dal tono frizzante a base di elementi come patchouli, fragola e anche uva. Altri marchi scelgono acque di trattamento, quindi con ciliegia e note verdi che si distinguono per proprietà energizzante e rivitalizzante da applicare quando ci si sente stanche o affaticate.

alcuni marchi come Rituals propongono delle fragranze a base di fiori di ciliegio che sono particolarmente indicati da spruzzare anche sul cuscino poco prima di andare a dormire. Sono rinfrescanti, leggere a base di note legnose o anche patchouli oppure alcune anticipano l’estate come la pesca oppure l’anguria.

Acqua profumata per il corpo: proposte Amazon

Sono fragranze indicate per la primavera e disponibili con diverse proposte e prezzi sull’e-commerce di Amazon dove cliccando l’immagine si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con le migliori tipologie di acqua profumata dei grandi marchi che sono molto apprezzati e voluti.

1)Victoria’s Secret Secret romantic

Una acqua profumata per il corpo del celebre marchio da 250 ml di colore rosa dalle note fresche, leggere e anche floreali. Un prodotto che dona una piacevole sensazione di benessere da applicare subito dopo la doccia per sentirsi fresche e ben riposate.

2)Aquolina acqua profumata corpo

Un formato da 150 ml al profumo di cioccolato bianco, quindi una fragranza che persiste per diverso tempo proprio per la sua consistenza. Si ispira al mondo gourmand proprio grazie alle note di cioccolato bianco, quindi molto dolce. Dona una piacevole sensazione di benessere per la mente e il corpo.

3)Perlier acqua profumata per il corpo

Il marchio Perlier opta per questa acqua profumata nel formato da 100 ml con profumo di iris che avvolge il corpo grazie alle note delicati ed avvolgenti. Dona una sensazione molto piacevole. Indicato da spruzzare al mattino o in qualunque momento della giornata in cui si abbia voglia di un po’ di freschezza.

