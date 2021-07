In estate, nel nostro beauty case è meglio sostituire il classico profumo con l’acqua profumata. I motivi sono diversi: il profumo tradizionale contiene una percentuale di alcool che esposta per un tempo prolungato sotto il sole potrebbe macchiare la pelle, mentre l’acqua profumata dona una sensazione di gran lunga più leggera e rinfrescante.

Non abbiate paura di lasciare da parte il vostro profumo preferito almeno per un po’. Tra le innumerevoli proposte siamo sicuri che riuscirete a trovare l’acqua profumata che riuscirà a conquistarvi.

Acqua profumata per l’estate

Dalle fragranze fruttate a quelle tropicali, da quelle floreali alle agrumate. L’acqua profumata è ormai una sostituta molto valida del profumo tradizionale, non solo in estate, ma se lo si desidera anche per tutto il resto dell’anno.

Con i trucchetti giusti poi, la scia che vi porterete dietro durerà quanto quella del classico profumo. Scopriamo quindi quali sono le migliori proposte per l’estate 2021 da aggiungere al vostro guardaroba olfattivo.

Acqua profumata per l’estate: le fragranze eccentriche

Con l’acqua profumata Brazilian Crush Body Fragrance Mist di Sol de Janeiro, pistacchio e caramello salato danno vita ad una fragranza davvero sorprendente che sulle note della dolcezza vi trasporterà sulle meravigliose spiagge di Rio.

Il segreto è abbinarlo alla crema della stessa linea Brazilian Bum Bum Cream per una durata maggiore e per mantenere la pelle idratata.

Dell’acqua profumata Let’s The Good Times Roll di Lush vi conquisterà prima di tutto il packaging, ma vi innamorerete definitivamente alla prima spruzzata. Le note di pop corn, burro e spezie rendono quest’acqua profumata straordinariamente fuori dal comune.

Acqua profumata per l’estate: le fragranze classiche

Vaniglia pura, calda, avvolgente e ovviamente molto dolce. Vanilla di Alyssa Ashley è un’acqua profumata che gioca sul classico che risulta sempre vincente. Anche in questo caso, non può mancare la crema mani e corpo della stessa linea per un effetto “wow!”.

Note agrumate e frizzanti di pompelmo e mandarino unite a quelle floreali di fior di loto e peonia, accentuate dal pepe rosa e dal ribes. A questa danza di profumi si uniscono gli estratti di fiori d’arancio e del frutto della passione, per un’acqua profumata davvero rigenerante come quella del Profumo Della Felicità di Collistar.

Acqua profumata per l’estate: le tropicali

L’Acqua Deliziosa Profumata di Nuxe è ideale per chi ama le fragranze estive esotiche. Con note di cocco e tiarè, ovvero la meravigliosa gardenia tahitiana, proprio come il fiore che spesso si porta appoggiato ad un orecchio, quest’acqua profumata si può spruzzare anche tra i capelli.

Golden Paradise di Hawaiian Tropic è l’acqua profumata che state cercando se volete sognare di essere su una spiaggia tropicale. Cocco e passiflora si uniscono al sentore del muschio per ricordare la leggera brezza di tramonti estivi da ammirare in riva al mare.

Acqua profumata per l’estate: quelle delicate

Aqua Kiss di Victoria’s Secret è un’acqua profumata tanto fresca quanto delicata. I sentori di camomilla, margherita, aloe vera e fresia la rendono davvero perfetta per chi non ama i profumi troppo persistenti.

La Fine Fràgrance Mist di Rose è un’acqua profumata delle più classiche, ma intramontabili. L’acqua di rosa si unisce al gelsomino e al muschio cremoso per una fragranza delicata ma a lunga durata.