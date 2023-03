Profumi primaverili: le fragranze di tendenza

Dalla nota di riso sino a quelle del gelsomino, lilla o lavanda, sono i profumi primaverili in voga per la stagione.

La primavera è la stagione dei sapori e dei nuovi odori. Non si assiste solo a un cambiamento nell’abbigliamento, ma anche nei profumi che si caratterizzano per nuove fragranze e note. Vediamo su quali profumi primaverili puntare e le tendenze in merito tra cui scegliere quelli più adatti.

Profumi primaverili

Con i primi caldi l’olfatto scopre nuovi odori che sono molto diversi da quelli indossati durante la stagione invernale. Per questa ragione, i profumi primaverili da donna puntano a fragranze molto più fresche, leggere che risentono di questo periodo. Come al solito, ciò che influenza la scelta di un profumo è l’umore e la personalità e si consiglia di farsi guidare da questi parametri per scegliere quello più adatto per il periodo.

Con la primavera si va incontro a una serie di cambiamenti e si punta ad acque profumate, ma anche a eau de toilette che si caratterizzano per componenti e ingredienti meno concentrati rispetto alle classiche eau de parfum che, tante volte, si sono usate durante il periodo invernale. Sono indicate anche le colonie per coloro che prediligono un prodotto che sia rivitalizzante e unisex al tempo stesso.

Sono prodotti davvero ottimi da spruzzare durante la giornata sul collo oppure i polsi e la nuca dal momento che hanno una fragranza leggera, ma anche intensa al tempo stesso.In questo periodo, le donne tendono, anche per via del caldo, a scoprirsi maggiormente, per cui i profumi femminili da spruzzare anche sul décolleté sprigionano qualcosa di sensuale e di erotico al tempo stesso.

Si consigliano anche fragranze dal formato piccolo o mignon che sono indicate da portare in borsetta in modo da poterle usare in caso di evenienza per spruzzarle ogni tanto e apparire profumate lasciando dietro di sé una piacevole scia.

Profumi primaverili: le tendenze

Per quanto riguarda le tendenze sui profumi primaverili, vi sono delle fragranze che spiccano rispetto ad altre perché molto delicate e avvolgenti. Tra queste, è sicuramente la protagonista la nota di riso che lascia una scia mandorlata e sfaccettata. Molto elegante e insolita, si adatta particolarmente a profumi che sono freschi e soavi tipici di questa stagione e di questo periodo dell’anno.

Il riso si presta molto bene al mondo della profumeria proprio per le sue note avvolgenti e calde, ma anche perché si tratta di una fragranza non invadente. Si presta a varie interpretazioni proprio perché non stucchevole, ma goloso. Per questa ragione, è possibile anche accompagnarlo a note alla vaniglia o alle spezie in modo da creare dei profumi e delle fragranze maggiormente intense e avvolgenti.

Le fragranze floreali, in perfetta linea con la stagione, dominano la scena dei profumi primaverili dal momento che sono molto candide e delicate. Insieme a queste fragranze non si possono non citare le note agrumate, vanigliate e legnose che si adattano ai periodi maggiormente caldi dell’anno. Sono fragranze che celebrano e omaggiano la donna, la sua femminilità insieme alla sua bellezza pura e naturale.

Dolce &Gabbana, Scervino, Muegler sono solo alcune delle marche maggiormente prestigiose di profumi primaverili da indossare in questa stagione dell’anno. Ci sono poi note come la rosa, il gelsomino oppure il mughetto insieme alla lavanda che rendono queste fragranze avvolgenti e morbide, maggiormente indicate per un pomeriggio di shopping o la sera per un appuntamento romantico.

Profumi primaverili: proposte Amazon

1)Collistar profumo della felicità

Un profumo dalle note fruttate e agrumate con oli essenziali che dona importanti benefici grazie al frutto della passione e ai fiori d’arancio. Molto vivace e gioioso dagli oli essenziali e rigeneranti.

2)Gucci Bloom

Un eau de parfum da 100 ml del noto marchio Gucci in grado di catturare le note di un giardino rigoglioso dai profumi variopinti e piante di ogni tipo. Una fragranza delicata grazie alle note di gelsomino che invadono l’ambiente.

3)4711 Floral Collection rose

Una eau de cologne molto romantica e seducente in spray che emana il profumo delle rose. Molto fresco e floreale per esaltare la femminilità della donna. Una collezione disponibile anche con altre note come gelsomino, lilla, mughetto e magnolia.

