Curare la propria pelle ogni giorno è importante per non ritrovarsi a doverne pagare le conseguenze poi. Ma oltre ad una beauty routine efficace, un altro aspetto determinante è stimolarla con i giusti ingredienti. Tra questi, l’acido ialuronico sul viso è un ottimo alleato perché ringiovanisce e dona elasticità: ecco qui di seguito cos’è e a cosa serve.

Acido ialuronico: che cos’è?

L’acido ialuronico è un polisaccaride con alto peso molecolare appartenente al gruppo dei glicosamminoglicani e prodotta in modo naturale dal nostro organismo. In altre parole, è una delle parti costitutive dei tessuti connettivi, presenti nell’uomo. Se non presente in forma consistente, provoca rughe, inestetismi e segni del tempo. Infatti, col passare degni anni, la pelle tende ad invecchiare e a perdere tonicità ed elasticità. E la conseguenza è la perdita di acido ialuronico.

Oltre a ciò, si aggiungono fattori esterni come il sole, il vento, l’aria fredda, che danneggiano la pelle, causando disidratazione.

Acido ialuronico viso: a cosa serve?

Come abbiamo appena detto, l’acido ialuronico apporta diversi benefici a livello epidermico ed estetico, perché idrata e protegge i tessuti. Se abbinato ad altre sostanze quali il collagene e l’elastina, svolge un’importante funzione a livello strutturale, in quanto esse donano resistenza, tonicità e plasticità.

Per questi motivi, usare creme a base di acido ialuronico consente di reidratare la pelle, donandole elasticità, mantenimento e giovinezza. Ma non solo: oltre all’idratazione, questo tipo di creme tendono a contrastare l’invecchiamento cutaneo, perché vanno ad agire su rughe e segni del tempo. Vediamo qui di seguito le principali proprietà e le possibili controindicazioni.

Le proprietà

Sintetizzando le proprietà sopracitate, l’acido ialuronico è utile in campo medico ed estetico per i seguenti motivi:

protegge l’organismo da virus e batteri

aumenta la plasticità dei tessuti

riequilibra il livello di idratazione cutanea.

Per il discorso dell’invecchiamento della pelle, invece, oltre alle creme, è possibile eseguire delle iniezioni di acido ialuronico. Usate soprattutto in chirurgia ortopedica e dermatologia estetica, sono l’ideale per eliminare rughe, inestetismi, segni di espressione. Ma non solo: anche per prevenire l’invecchiamento epidermico e per ripristinare le funzionalità articolari. Infine, possono essere utili per dare nuovo vigore e rimpolpare la pelle del viso.

Le controindicazioni

Apparentemente, l’acido ialuronico non presenta effetti collaterali in quanto si tratta di una sostanza naturale. Quindi, le possibili conseguenze negative non si verificano in relazione al suo impiego clinico, estetico e salutistico ma nel modo in cui viene somministrata.

Come scegliere la crema più giusta

Le uniche considerazioni da fare riguardo la scelta della crema perfetta interessano la formulazione. Risulta infatti importante optare per una crema a base di acido ialuronico che risponda da una parte alla concentrazione e, dall’altra, all’assorbimento da parte della pelle. E inoltre, per scegliere quella più specifica per le proprie esigenze, bisogna considerare il suo peso molecolare. Più è basso, più in profondità agirà la sostanza.