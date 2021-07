Raccolti o semiraccolti? Chignon o ponytail? Treccia o sciolti? Le acconciature di tendenza per le invitate al matrimonio nel 2021 sono numerosissime: basta capire solamente quale sta meglio su di sé e in base all’outfit scelto per l’evento.

Acconciature invitata matrimonio 2021: capelli raccolti

Invitate ad un matrimonio nel 2021? Nessun problema. Dopo aver capito cosa indossare ad un matrimonio in estate, bisogna scegliere l’acconciatura da sfoggiare. I capelli raccolti sono un must delle acconciature eleganti. Vanno bene non solo per le spose e le damigelle ma anche per le invitate: un ottimo modo per restare belle e ordinate durante tutta la giornata, dalla funzione (che sia essa civile o religiosa) al ricevimento.

Numerose sono le acconciature con capelli raccolti che si possono provare a fare in casa.

Ad esempio si può provare a raccogliere i capelli con una treccia morbida centrale, lasciando due ciuffi a incorniciare il viso. La treccia poi deve essere avvolta su sé stessa all’altezza del collo come a creare uno chignon. Questo tipo di acconciatura si può anche arricchire con una coroncina o delle mollettine preziose da inserire nei capelli.

Anche un semplicissimo chignon può essere una valida scelta di capelli raccolti se sei invitata ad un matrimonio nel 2021. Se ti piace osare, al classico chignon si possono aggiungere fiocchi e dettagli preziosi che illuminano la chioma e danno un tocco di eleganza. Lo chignon poi si può rendere meno formale e più sbarazzino lasciando i capelli più morbidi, dando così un effetto scompigliato. Può essere una buona idea lasciare una ciocca libera da avvolgere attorno allo chignon al posto dell’elastico.

Acconciature invitata matrimonio 2021: semiraccolti

Optare per un’acconciatura semiraccolta è una delle opzioni più efficaci per dare un tocco di eleganza al look ma senza esagerare. Per i capelli medi e lunghi l’acconciatura da provare, semplicissima da fare a casa, è il creare delle onde con una piastra o arricciacapelli per poi raccogliere due ciocche laterali del viso dietro la nuca, preferibilmente con un bel fermaglio gioiello.

Anche una treccia laterale, che tenga ferma solo metà chioma, può essere un’acconciatura ad effetto. Si lasciano liberi molti capelli che possono essere lisciati oppure arricciati.

Acconciature invitata matrimonio 2021: coda o treccia?

Per chi ha i capelli lunghissimi sono numerose le acconciature con coda o treccia da sfoggiare quando si è invitate ad un matrimonio. Una bellissima coda bassa con i capelli mossi può essere una soluzione comodissima ed elegantissima. Il dettaglio in più? L’aggiunta di un cerchietto trendy.

Anche la coda bassa incrociata è un’acconciatura stupenda da sfoggiare durante le cerimonie 2021. Semplicissima da fare a casa: basta legare i capelli in una coda bassa molto morbida, lasciando due grandi ciuffi laterali al viso. In seguito il ciuffo di destra verrà fissato sulla parte sinistra della coda e il ciuffo di sinistra sulla parte destra. Si otterrà una bellissima ponytail incrociata che stupirà tutti.

Se si cerca qualcosa di più insolito, la bubble braid è quello che fa per voi. Si tratta di una treccia a bolle, creata legando come prima cosa i capelli in una coda alta e poi inserendovi dei piccoli elastici alternati sulle lunghezze.

