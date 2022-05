Abito da sposa di Beatrice Valli: modello, prezzo, dettagli

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti 8 anni fa a Uomini e Donne e non si sono più lasciati. Hanno costruito una famiglia bellissima e domenica 29 maggio sono diventati marito e moglie, coronando il loro sogno a Capri.

Abito da sposa di Beatrice Valli: il modello

Beatrice Valli, per il suo meraviglioso matrimonio con Marco Fantini, ha scelto un’abito da sposa bellissimo, una creazione Atelier Emé. Un vestito con uno strascico in tulle davvero scenografico, con tanto di velo, scollo a cuore e maniche scese sulle spalle. Un abito davvero molto romantico, che l’ha resa ancora più bella, in una versione particolarmente romantica.

I capelli erano raccolti in uno chignon basso, davvero incantevole. Lo stilista è molto famoso per gli abiti da cerimonia e ha realizzato i vestiti da sposa di altri personaggi famosi, come quello di Giorgia Palmas. La donna ha scelto un look molto semplice per il suo matrimonio, senza troppi fronzoli e merletti, ma anche molto sensuale e principesco. Grande semplicità ed eleganza anche per quanto riguarda il velo. Non si conosce il prezzo esatto di questo abito, ma se si è trattato di un modello della linea commerciale, i prezzi variano dai 3 ai 7mila euro.

Se, invece, rientra nella collezione priva la cifra sarà sicuramente più alta. Al ricevimento Beatrice Valli ha cambiato vestito, sfoggiando un modello con una gonna più snella e un corpetto luminoso, con un velo annodato a fiocco dietro al collo. Marco ha scelto un completo elegante ed estremamente sobrio, color blu navy, con un cambio di cravatta durante la serata.

I dettagli del matrimonio a Capri

Per i fan di Uomini e Donne questo è sicuramente un sogno che si avvera, oltre ad una grande dimostrazione che alcuni amori nati nella trasmissione di Maria De Filippi sono destinati a durare nel tempo. Beatrice e Marco si sono conosciuti nel 2014 e il 29 maggio 2022 si sono sposati in un’incantevole location a Capri, Villa Lysis. I due, così come gli ospiti, hanno condiviso diversi scatti. Quello più romantico è una foto in cui si baciano, sotto un bellissimo arco di fiori, nel giorno del loro matrimonio. Nel corso degli anni hanno avuto anche due figli: Bianca, nata nel 2017, e Azzurra, nata nel 2020. Beatrice aveva già un figlio, avuto dall’ex compagno Nicolas Bovi. Tutti i bambini erano presenti alla cerimonia, come si nota dagli scatti. La proposta di nozze di Fantini era arrivata tre anni fa, ma la coppia ha rimandato il matrimonio a causa della pandemia. Hanno scelto la splendida isola partenopea per coronare il loro sogno e hanno intrattenuto i propri follower condividendo qualche dettaglio dei preparativi e del matrimonio. Per festeggiare il grande giorno hanno scelto una terrazza sul mare incantevole, piena di fiori, grazie all’allestimento curato da Vincenzo Discanio, e piena di luci. Alla cerimonia erano presenti diversi vip, tra cui Aurora Ramazzotti, Elettra Lamborghini e Alena Seredova.