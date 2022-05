Domani, 29 maggio 2022, sarà il grande giorno per Beatrice Valli e il suo compagno Marco Fantini, che convoleranno a nozze. L’influencer, ex volto di Uomini e Donne, ha raccontato ai suoi fan quelli che sono gli ultimi preparativi per la cerimonia.

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

I due si sposeranno nella bellissima cornice di Capri: Beatrice e Marco sono già arrivati sull’isola insieme ai loro tre figli. La ragazza ha dedicato ieri un po’ di tempo ai suoi fan, rispondendo ad alcune domande lasciate nel box dedicato su Instagram, sull’imminente matrimonio. La sposa ha deciso di non svelare nulla del suo vestito, sarà una sorpresa per tutti, anche per gli invitati, che lo vedranno per la prima volta all’inizio della cerimonia alle ore 18 di domani.

Si dice in ogni caso che l’abito sia firmato dalla casa di moda Emé Sposa. Un altro dettaglio di cui si è molto parlato è relativo al truccatore che avrà l’onore di truccarla: stiamo parlando del celebre MrDaniel Makeup, molto noto fra le celebrità e famosissimo nello showbitz per il suo fortunato canale Youtube, da cui tutto è cominciato.

La Valli, nel frattempo, non ha nascosto la sua emozione per il grande momento che vivrà domani: “Siamo molto stanchi, ma davvero emozionati!”

Il matrimonio fuori dai social network

Una curiosità, forse inaspettata, è che i due sposi hanno deciso di vivere il momento del loro matrimonio totalmente fuori dai social network. Non ci saranno perciò aggiornamenti particolari, durante la giornata di domani. La futura sposa ha spiegato la decisione: “Abbiamo deciso per scelta di non fare dirette o cose particolari in quel giorno, per potercelo godere al massimo. Nei giorni successivi vi racconteremo tutto!”