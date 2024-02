Anche per gli abiti da sposa spopola la tendenza dei capezzoli fuori. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Abiti da sposa: la tendenza dei capezzoli fuori

Era il 2021 quando Bella Hadid, in occasione della sfilata Vivienne Westwood Autunno Inverno 2020 2021 aveva indossato un abito da sposa in pizzo che aveva attirato subito l’attenzione di tutti, in quanto i capezzoli erano ben in vista. In realtà il movimento free nipples circolava già da qualche anno, per l’esattezza dal 2012, al fine di sostenere il diritto alle donne di mostrarsi in pubblico in piena libertà, proprio come per gli uomini. Lo scorso anno si sono cominciati a vedere diversi abiti nuziali caratterizzati da fatto che i capezzoli di chi li indossava erano ben visibili. Durante, per esempio, la Bridal Fashion Week di New York abbiamo potuto proprio ammirare diversi abiti da sposa free nipple, come quelli di Marco e Maria e di Bronx and Banco. I look da sposa free nipples stanno quindi piano piano diventando sempre più di tendenza. L’anno scorso, come appena detto, abbiamo visto sfilare gli abiti da sposa free nipples su varie passerelle, da New York a Barcellona. Reem Acra, per esempio, ha puntato su un abito da sposa caratterizzato da un top corto in pizzo con capezzoli in vista, mentre Isabel Sanchis ha usato delle rosette di stoffa giusto per coprire l’indispensabile.

Abiti da sposa: le star e la tendenza dei capezzoli fuori

Come abbiamo appena visto, la tendenza free nipples è nata circa dieci anni fa ma sta prendendo piedi soprattutto in quest’ultimo periodo. Non solo abbiamo visto sfilare diverse modelle con indosso un vestito nuziale con tanto di capezzoli in vista ma anche diverse caleb hanno scelto di indossare un abito da sposa con questa caratteristica. La cantante, attrice e personaggio televisivo Rita Ora, in occasione del suo matrimonio nel 2023, ha scelto di indossare un abito da sposa firmato Tom Ford in pizzo che faceva vedere quanto basta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LEBANESE WEDDINGS (@lebaneseweddings)

Nonostante sia già sposata, Hailey Bieber sul proprio profilo di Instagram ha postato delle foto con un abito da sposa con capezzoli in vista. Immaginiamo che saranno tante le celeb, ma non solo, che sceglieranno per il loro matrimonio un abito da sposa free nipples, come segno di libertà.

Lo scorso anno, Kim Kardashian, aveva lanciato la sua nuova linea underwear SKIMS che proponeva reggiseni con capezzoli incorporati, il Nipple Bra. Per l’esattezza si tratta di un reggiseno con capezzoli integrati al fine di creare l’effetto inturgidimento perenne. Questo reggiseno è stato lanciato dalla Kardashian anche per supportare la lotta al cambiamento climatico: “non sono una scienziata ma credo che ciascuno di noi possa fare la propria parte. E a differenza degli iceberg, questi capezzoli non vanno da nessuna parte”, aveva dichiarato la modella e imprenditrice statunitense. Anche nella serie tv “Sex and The City” abbiamo visto Samantha Jones indossare dei capezzoli finiti ben in vista sotto al vestito per attirare l’attenzione.

