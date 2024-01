Hai mai sentito dire che le perle non dovrebbero essere mai regalate? Dietro a questi gioielli preziosi si nasconde un labirinto di tradizioni e superstizioni. Scopriamo insieme il mistero dietro questa antica credenza.

Tra tradizione e superstizione: perché non si devono regalare le perle

Le origini di questa credenza affondano le radici nella storia antica. In molte culture, le perle erano considerate lacrime degli dei o regali degli angeli, portatori di energia positiva. Tuttavia, il loro status di gioielli associati a sentimenti puri rendeva inappropriato darle come regalo, poiché si credeva che potessero portare sfortuna o rovinare il loro significato simbolico. Al di là delle tradizioni, giocano un ruolo chiave anche le superstizioni. Alcuni credono che regalare perle possa portare conflitti nella vita del destinatario, mentre altri credono che sia una mossa infausta per il rapporto.

Quando e perché regalare le perle: i significati dietro la scelta

Inoltre, le perle, cariche di significati estremamente simbolici come purezza, infinito e prosperità, sono spesso scelte come dono nei momenti di transizione o nelle cerimonie religiose. Sono il regalo perfetto per celebrare i passaggi importanti della vita, come un battesimo o una comunione, ma soprattutto per il matrimonio. La perla è infatti il gioiello per eccellenza delle spose, il bianco candido di questo prezioso accessorio rispecchia la purezza del vestito indossato nel giorno del fatidico sì. Il classico giro di perle è altresì un regalo apprezzato per il compleanno, ma con una particolare attenzione a tappe ben definitive della vita, come come ad esempio i diciotto anni, i trent’anni e i sessanta. Queste tre età rappresentano infatti fasi cruciali di crescita e realizzazione: l’ingresso nell’età adulta, il coronamento della giovinezza e la pienezza della maturità. La scelta di regalare le perle in specifici momenti della vita è strettamente legata alla credenza che ogni fase abbia un significato unico e che le perle possano simboleggiare questi importanti passaggi. Al di fuori di questi contesti, si crede che le perle possano portare disarmonia nella vita del destinatario, come se la loro forza simbolica potesse essere compromesse quando regalate senza un significato particolare. Per questo non si dovrebbero mai regalare le perle: per evitare la cattiva sorte. Tuttavia, un’antica tradizione suggerisce che per scongiurare questa eventualità, è possibile ricevere le perle dando in cambio una piccola cifra o una moneta. E tu, eri a conoscenza di queste credenze? Hai mai avuto l’occasione di ricevere o donare delle perle?

