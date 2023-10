Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i migliori look royal da cui prendere ispirazione per questo autunno 2023.

Abiti d’autunno: i look royal

L’autunno è iniziato da qualche settimana anche se le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate. È tempo però di cominciare a pensare a come vestirci durante la stagione autunnale e gli abiti indossati dalle royal non passano di certo inosservati e vanno assolutamente presi da ispirazione. Non solo Kate Middleton, che è da anni regina di stile, i suoi outfit vengono infatti copiati da tantissime donne in diverse parti del mondo, ma anche altre Principesse e Regine durante questa stagione danno il meglio di sé in fatto di outfit. I vestiti in autunno sono perfetti da indossare in diverse occasioni, possono essere ad esempio indossati abbinati a un paio di scarpe basse in ufficio, o con un maglione e una sciarpa per una passeggiata al parco. A seconda della temperatura vanno bene sia con le gambe nude sia con i collant, a cui abbinare un paio di stivali. Cardigan e blazer sono gli altri capi che si sposano perfettamente con gli abiti autunnali, ma vediamo adesso insieme i migliori look royal da cui prendere ispirazione per questa stagione.

Abiti d’autunno: i migliori look royal da cui prendere ispirazione

Vediamo adesso insieme i migliori look royal da cui prendere ispirazione per questa stagione autunnale:

Beatrice di York: la principessa britannica, primogenita di Andrea, duca di York, e di Sarah Ferguson, ha indossato, in occasione dell’apertura della mostra di Chanel al V&A, un abito floreale firmato dal brand Vampire’s Wife. Gli abiti a tema floreale sono di grande tendenza per questo autunno 2023, importante che tra i colori ci siano il blu scuro e il nero.

la principessa britannica, primogenita di Andrea, duca di York, e di Sarah Ferguson, ha indossato, in occasione dell’apertura della mostra di Chanel al V&A, un firmato dal brand Vampire’s Wife. Gli abiti a tema floreale sono di grande tendenza per questo autunno 2023, importante che tra i colori ci siano il blu scuro e il nero. Letizia di Spagna : la moglie di Filippo VI e quindi regina consorte di Spagna, in occasione di un evento svoltosi a Londra, ha indossato un abito blu scuro in seta firmato Giorgio Armani, caratterizzato da una gonna a vita stretta e con ampie pieghe. Abito in grado di valorizzare appieno la silhouette e perfetto per una evento formale o una serata elegante.

: la moglie di Filippo VI e quindi regina consorte di Spagna, in occasione di un evento svoltosi a Londra, ha indossato un abito blu scuro in seta firmato Giorgio Armani, caratterizzato da una e con ampie pieghe. Abito in grado di valorizzare appieno la silhouette e perfetto per una evento formale o una serata elegante. Meghan Markle: la moglie del duca di Sussex, Harry, in occasione degli Invictus Games ha invece optato per un abito chemisier in denim, firmato Carolina Herrera. L’abito a camicia con bottoni centrali e cintura da annodare è uno dei preferiti dalla duchessa di Sussex, indossato infatti in più occasioni. L’abito chemisier è in oltre di forte tendenza per questa stagione autunnale.

la moglie del duca di Sussex, Harry, in occasione degli Invictus Games ha invece optato per un in denim, firmato Carolina Herrera. L’abito a camicia con bottoni centrali e cintura da annodare è uno dei preferiti dalla duchessa di Sussex, indossato infatti in più occasioni. L’abito chemisier è in oltre di forte tendenza per questa stagione autunnale. Maxima d’Olanda : la moglie di Re Guglielmo Alessandro e quindi regina consorte dei Paesi Bassi, ha indossato un abito classico e leggero, dai colori tenui, perfetto da indossare in diverse occasioni e abbinabile sia con gli stivali sia con un paio di décolleté.

: la moglie di Re Guglielmo Alessandro e quindi regina consorte dei Paesi Bassi, ha indossato un abito classico e leggero, dai colori tenui, perfetto da indossare in diverse occasioni e abbinabile sia con gli stivali sia con un paio di décolleté. Mathilde del Belgio : la moglie di re Filippo ha indossato un abito pied de poule davvero elegantissimo, a collo alto e con cintura in vita firmato Carolina Herrera.

: la moglie di re Filippo ha indossato un abito davvero elegantissimo, a collo alto e con cintura in vita firmato Carolina Herrera. Sophie di Edimburgo: la duchessa di Edimburgo e moglie del principe Edoardo, ha indossato un abito midi a stampa pitonata firmato Emila Wickstead, abbinato a un blazer bianco.

