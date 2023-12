Sei alla ricerca di un look da montagna che unisce stile, comodità e funzionalità? Allora sei nel posto giusto. In questo articolo scopriamo insieme tutte le ultime tendenze sull’abbigliamento da sci.

Come vestirsi in montagna? Look di tendenza e abbigliamento da sci

L’inverno è arrivato e con sé ha portato anche il freddo avvolgente, i paesaggi innevati e la magica atmosfera delle festività natalizie. E’ proprio in questo momento che la montagna diventa un rifugio perfetto, un’oasi di tranquillità lontano dal caos della città. Durante questa stagione, immergersi nella pace della montagna diventa un’esperienza davvero rigenerante. Se hai già pianificato il tuo viaggio in montagna o stai ancora valutando l’idea, la domanda cruciale è sempre la stessa: cosa mi metto? Indipendentemente se si tratti di emozionanti corse sulle piste da sci, di tranquille passeggiate o di un po’ di riposo in un accogliente rifugio, ciò di cui abbiamo bisogno è un look che unisca il glamour al calore. Il primo passo per affrontare al meglio l’inverno in montagna è la stratificazione. Parti con una buona base termica per assorbire tutta l’umidità e trattenere il calore corporeo. Successivamente, aggiungi degli strati intermedi come maglioni o pile isolanti. Completa il tuo abbigliamento con dei capi impermeabili e traspiranti. Anche gli accessori sono importanti: opta per dei cappelli in pile o lana, dei guanti impermeabili e isolanti, ed una sciarpa per proteggere il collo ed il viso. Tra gli accessori essenziali per la montagna rientrano anche le maschere da sci. Oltre ad essere un elemento di stile, rappresentano uno strumento indispensabile per proteggere gli occhi dalla luce, dai riflessi e dal vento. Per quanto riguarda le scarpe, invece, devono essere necessariamente impermeabili con suole antiscivolo.

Abbigliamento da sci e look di tendenza: tante idee da cui prendere ispirazione

Ma ora vediamo nel dettaglio qualche look da cui prendere ispirazione per l’abbigliamento da sci:

Total white

Il bianco è un evergreen in fatto di abbigliamento da sci. Pratico, comodo ed estremamente chic. Perfettamente coordinato con i paesaggi innevati della montagna. Puoi optare per una tuta intera oppure un completo composto da pantaloni e giacca.

Total black Per coloro che preferiscono rimanere fedeli al classico total black, l’abbigliamento nero in montagna è altrettanto sofisticato e versatile. D’altronde, si sa, il nero è dotato di un’eleganza innata. Adatto ad ogni occasione, si abbina perfettamente ad una vasta gamma di look e stili.

Tripudio di coloriPer chi ama osare e vuole abbandonare i tradizionali colori, una valida alternativa è scegliere una tuta a tinta unita o con stampe fantasiose. Per un look vibrante ed originale anche in montagna.

