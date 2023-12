Volete sapere quando inizieranno i saldi invernali 2024? Se siete alla ricerca di buoni affari, allora questo è l’articolo ideale per voi. Infatti, parleremo proprio di saldi, con una guida che, regione per regione, si occuperà di fornirvi tutte le info necessarie al vostro shopping. Siete pronte?

Guida ai saldi invernali 2024, regione per regione

Quali sono le date dei saldi invernali 2024 in Italia? Abbiamo messo a disposizione un calendario aggiornato con tutti i dettagli relativi ai saldi 2024, inclusi consigli per lo shopping nelle città e nelle regioni italiane.

Il momento dei saldi invernali per il 2024 è determinato da un’unica data, che è stata fissata al 5 gennaio. Alcune regioni potrebbero comunque decidere di anticipare o protrarre la durata dei saldi per il 2024.

La data ufficiale di inizio è stata fissata per il 5 Gennaio, mentre la fine delle promozioni è prevista per il 5 Marzo.

Abruzzo: A partire dal 5 gennaio, il periodo di tempo durerà 60 giorni.

Basilicata: Dal 5 gennaio al 2 marzo 2024.

Provincia di Bolzano: periodo di tempo va dal 5 gennaio al 18 febbraio 2024.

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024.

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile 2024.

Emilia – Romagna Dal 5 gennaio al 5 marzo 2024.

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo 2024.

Lazio: dal 5 gennaio al 15 febbraio 2024.

Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo 2024.

Marche: dal 5 gennaio al 1° marzo 2024.

Molise: dal 5 gennaio al 5 marzo 2024.

Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024.

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024.

Sardegna: dal 5 gennaio al 5 marzo 2024.

Sicilia: Dal 2 gennaio al 15 marzo 2024.

Toscana: Dal 5 gennaio al 5 marzo 2024.

Provincia di Trento: Il periodo va dal 5 gennaio al 5 marzo 2024.

Umbria: dal 5 gennaio al 5 marzo 2024.

Valle d’Aosta: A partire dal 5 gennaio 2024, il periodo di tempo durerà fino al 31 marzo.

Veneto: Dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024.

Quando inizieranno i saldi nel 2024 a Milano?

Milano è conosciuta come la capitale della moda italiana ed offre grandi boutique su famose vie dello shopping come Via di Montenapoleone, Galleria Vittorio Emanuele, Via Della Spiga, Via Sant’Andrea e Via Borgospesso.

Gli sconti a Milano prenderanno il via il 5 gennaio e si protrarranno fino al 5 marzo.

Quando iniziano i saldi a Roma nel 2024?

Per fare shopping a Roma nel 2024, i residenti del Lazio possono approfittare dei saldi che inizieranno il 5 gennaio. Sarà l’occasione ideale per cercare affari nei negozi di Via del Corso, Via dei Condotti o Via del Babuino.

Non dovete assolutamente perdervi una visita alla Galleria Alberto Sordi ed un po’ di shopping nella zona Vaticano, come ad esempio via Cola di Rienzo, via Ottaviano e via Candia.

Se avete la possibilità, dirigetevi verso i grandi centri commerciali di Roma per trarre vantaggio dai Saldi 2024.

Quando iniziano i saldi del 2024 a Torino?

A partire dal 5 gennaio, è possibile ammirare le meraviglie di Torino, passeggiando lungo alcune delle sue zone dello shopping più famose: Via Roma, via Garibaldi, via Po e Via Lagrange.

Via Garibaldi ospita i negozi più noti e popolari per quanto riguarda gli abiti (anche a prezzi accessibili). Via Roma, Lagrange e Carlo Alberto sono invece le strade dove si trovano le boutique delle grandi firme italiane e internazionali dell’alta moda.

Per chi è interessato a fare shopping vintage, Via Po è la destinazione giusta. Sia i mercatini che le bancarelle di libri sono ricche di offerte. Il sabato mattina non dovrebbe essere perso il mercatino delle Pulci del Balon.

Qual è la data di inizio dei Saldi a Firenze?

Il 5 gennaio 2024 è l’inizio dei Saldi in Toscana. La data ultima per effettuare gli acquisti è il primo marzo. Il capoluogo di Firenze è un luogo ideale per fare shopping.

Firenze è famosa per le sue botteghe artigiane, antiquari e gallerie d’arte. Via Tornabuoni, una delle vie più alla moda della città, ospita alcune tra le più prestigiose boutiques come Gucci, Prada, Pucci, Cartier e Bulgari, nonché le imponenti residenze delle famiglie fiorentine.

In Via del Parione si trovano negozi di specialità locali, atelier e botteghe artigiane.

Quando iniziano i saldi per Napoli?

Per i Saldi invernali 2024 in Campania, l’inizio è previsto per il 5 gennaio e continueranno fino al 2 aprile.

Avrete l’opportunità di godervi le offerte e i prezzi scontati nei negozi più belli di Napoli, lungo la via Toledo, che congiunge piazza Triste con piazza Trento ed anche piazza Dante, dove è possibile trovare bancarelle di libri ed altro.

Sul Corso Umberto, soprannominato il “rettifilo”, c’è una grande varietà di negozi: dai marchi storici napoletani alle catene internazionali, senza dimenticare le botteghe. Se siete in zona Vomero, lungo Via Scarlatti, troverete invece i negozi delle grandi firme internazionali.

