Summertime, la serie TV italiana di Netflix liberamente ispirata da Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, è arrivata alla terza stagione. La terza sarà anche l’ultima stagione, quindi i fan non vedono l’ora che esca per sapere come finisce.

Ma a che ora esce Summertime 3? Scopriamolo insieme.

La trama

Nella prima stagione incontriamo Summer e Ale, due ragazzi con uno stile di vita opposta. La prima odia l’estate, è molto introversa e decide di lavorare invece che godersi la bella stagione.

Ha due migliori amici: Sofia ed Edoardo. Sofia diventa amica di Dario, migliore amico di Ale. Tutti durante l’estate si avvicinano, creando un gruppo molto unito. Alessandro, detto Ale, è un pilota professionista di moto e si trova sulla riviera poiché la madre, Laura, è la direttrice di un albergo. Albergo in cui finisce per lavorare Summer. I due protagonisti si innamorano, ma il loro rapporto viene messo spesso in crisi da vari problemi.

Come per le precedenti stagioni, la storia della terza e ultima stagione è ambientata sulla riviera romagnola. Summer è finalmente felice e spensierata come non lo era mai stata. Dario riceve un’offerta importante, mentre Sofia pensa di essere un’estranea all’interno del gruppo di amici. Ale invece soffre per i suoi sensi di colpa.

In questa stagione l’arrivo di nuove persone nel gruppo li porteranno a scoprire nuove parti di sé stessi, i loro sogni ed aspirazioni. Il gruppo di Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue si allargherà. Non sappiamo se la storia riprenderà esattamente dove è finita la seconda stagione. Infatti tra la prima e la seconda passano circa dodici mesi. Non resta che aspettare per scoprire come si concluderà.

A che ora esce Summertime 3

Summertime 3 sarà presente sul catalogo Netflix dalle 9 di mattina di mercoledì 4 maggio. Le riprese dei nuovi episodi si sono svolti durante l’estate scorsa, per permettere l’uscita a maggio.

Il cast

Ritorna ovviamente il cast principale: Coco Rebbecca Edogamhe per Summer, Ludovico Tersigni per Ale, Amanda Campana per Sofia, Andrea Lattanzi per Dario, Giovanni Maini per Edo, Alicia Ann Edogamhe per Blue.