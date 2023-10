Scopriamo insieme 7 capi d’abbigliamento da rubare dal guardaroba della propria nonna. Dalle collane di perle, ai cardigan di lana, ai borselli fino ad arrivare ai foulard, ci sono moltissime cose da sfruttare nell’armadio delle nonne, per essere alla moda.

7 capi d’abbigliamento da rubare dal guardaroba di tua nonna

Chi ha detto che le nonne sono antiche e fuori moda? In realtà nei loro guardaroba ci sono diversi capi di abbigliamento che potremmo rubare per avere uno stile perfetto durante l’autunno 2023. Le nonne sono una vera e propria fonte di ispirazione, le persone più amate in assoluto, che a quanto pare riescono anche ad ispirare per quanto riguarda la moda. Negli ultimi tempi i look delle nonne sono decisamente tornati di moda, come abbiamo visto sulle passerelle delle recenti settimane della moda. Per la stagione autunno inverno 2023/24 ci sono moltissimi capi considerati “da nonna” che potranno far sentire millennial e Gen Z perfettamente alla moda.

I 7 capi d’abbigliamento da rubare alle nonne sono:

Cardigan: per la nuova stagione questo capo è decisamente un must have, che tutte le donne ameranno sfoggiare. Stiamo parlando del classico cardigan con i bottoncini davanti, abbinato a maglietta e gonna. Un look completo solo se si indossa anche il borsello della nonna; Gilet: anche il gilet fatto a maglia, con cintura di pelle marrone al di sopra, dona quel look retrò davvero perfetto, che piace tantissimo anche alle donne più giovani; Cappotto a quadri e foulard: per seguire un’icona di moda, la Regina Elisabetta, si deve assolutamente indossare il cappotto a quadri con foulard abbinato. Un look sfoggiato in molte passerelle, che sta letteralmente conquistando tutti; Maglioncino con fiocchetti di raso: il fiocchetto di raso nelle trame del maglioncino è davvero un must per questa stagione. Ci sono moltissime versioni diverse, ma tutte ispirate alla moda delle nonne; Piumino trapuntato: quando la stagione inizia a diventare più fredda, bisogna tirare fuori il piumino trapuntato e i guanti di lana, perfettamente abbinati; Colletto smerlato e collana di perle: il colletto smerlato è un dettaglio perfetto del granny style, in grado di far sentire alla moda anche le donne più giovani. Se riuscite ad abbinare una collana di perle, il look diventa sicuramente più completo. Pensate che l’ha sfoggiato anche Harry Styles; Maglieria fantasiosa: ovviamente bisogna puntare tutto sull’uncinetto e sui ferri, per un look perfetto, da abbinare al cardigan e al gilet con le stesse fantasie.

Con questi capi d’abbigliamento riuscirete ad ottenere un look in perfetto granny style, da sfoggiare durante l’autunno inverno 2023/24, come hanno suggerito anche le passerelle delle famose fashion week. Si tratta di capi che sicuramente ognuno di noi ha visto indossare alle proprie nonne, ma che possono risultare perfetti anche per le nuove generazioni, che saranno ben felici di omaggiare la moda così amata dalle proprie nonne.



