Le unghie corte spiccano tra le tendenze autunno/inverno 2023/24: la stagione fredda che sta per arrivare, prevede lunghezze modeste e punte stondate. Se siete curiose anche voi di conoscere i migliori nail trend della stagione, allora leggete questo articolo fino in fondo.

Unghie corte tra le tendenze autunno/inverno 2023-24: tutti i pro

Quest’anno, le passerelle della moda autunno, così come anche gli outfit ed i look delle star, del calibro di Blake Lively e Olivia Rodrigo, ci indicano una strada diversa per la manicure e per le nail art: le unghie, quest’anno, sono corte e stondate, in tanti colori di tendenza. No quindi, a ricostruzioni gel, o in acrilico, troppo lunghe e squadrate, decisamente fuori moda. No, neppure a unghie finte e tips extra long. Via libera, invece, a una tendenza più portabile, più comoda, ideale per la vita di tutti i giorni.

Le unghie corte, dunque, hanno molti lati positivi. Vediamone insieme alcuni:

Poca manutenzione: Una manicure che preveda unghie lunghe sicuramente, richiede maggiori cure e attenzioni. Che si tratti di unghie lunghe naturali, o di una nail art con ricostruzione, indossare unghie lunghe richiede sempre maggior manutenzione. Le unghie corte, al contario, ci faranno subito acquistare un aspetto curato. A basso mantenimento.

Una manicure che preveda unghie lunghe sicuramente, richiede maggiori cure e attenzioni. Che si tratti di unghie lunghe naturali, o di una nail art con ricostruzione, indossare unghie lunghe richiede sempre maggior manutenzione. Le unghie corte, al contario, ci faranno subito acquistare un aspetto curato. A basso mantenimento. Adatte a tutti i contesti: In tutte le aree della vita, le unghie corte si addicono al lavoro come al tempo libero. E se vestite di colori e bagliori metallici, sono ideali anche per la sera e per le feste.

In tutte le aree della vita, le unghie corte si addicono al lavoro come al tempo libero. E se vestite di colori e bagliori metallici, sono ideali anche per la sera e per le feste. Perfette per tutte le età: Una manicure con unghie corte e stondate, è perfetta per le giovanissime, che per esempio potranno sfoggiare a scuola o all’università, unghie coloratissime. Ma le unghie corte sono perfette anche per le donne più mature: nel classico rosso, ma anche nelle sfumature moda dell’anno, come il magenta e il fucsia…

I colori moda autunno/inverno per le unghie corte

Le unghie corte, in autunno-inverno, per quest’anno sono sicuramente una grande tendenza, come abbiamo visto in precedenza. Ma quali potrebbero essere i colori moda perfetti per questo particolare trend? Vediamoli insieme: