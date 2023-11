Siamo nell’era che valorizza i glutei alti e sodi, dallo stile Kim Kardashian e Kylie Jenner! Per chi ha un sedere di natura grande e importante, è bene sapere come valorizzarlo con gli outfit. Ecco 10 vestiti per non far sembrare piatto il lato b.

I vestiti che esaltano il sedere: la top 10 per valorizzare il lato B

Senza ombra di dubbio, una delle parti del corpo più femminili e seducenti delle donne è il sedere. Anche questo è soggetto ai cambiamenti della moda e dell’icone fashion a cui ci ispiriamo, infatti, se prima tutte desideravamo un sedere piccolo come Kate Moss, ora è l’era di Kim Kardashian e delle sue rotondità. Ma come fare ad esaltarlo, al di là dello sport e dell’ alimentazione? Ecco cosa sapere in fatto di stile e outfit, per esaltare i glutei. E’ importante sapere quali sono i giusti outfit per non far sembrare piatto il vostro lato B.

Partiamo dalla scelta dei pantaloni e jeans. Per valorizzare il lato B e non appiattirlo dovete preferire tutti quei tagli di pantaloni che equilibrano la figura perché presentano la parte inferiore più ampia. Sì ai pantaloni palazzo, a zampa larga, jeans oversize ma stretti in vita per valorizzare il lato B. Ecco un punto importante: scegliere la vita alta.

No, invece, alla vita bassa che non slancia la figura di chi ha già un sedere importante anzi lo rende “eccessivo”. Sì alla vita bassa, al contrario, per chi ha un sedere più piatto perché lo rende voluminoso.

Altro outfit per enfatizzare il lato B: le gonne. I tagli più indicati per chi vuole esaltare i glutei sono quelli morbidi e non aderenti ma neanche troppo larghi perché renderebbero la figura extra.

Chi invece ha un sedere più piatto può scegliere una gonna aderente a tubino, perfetta per un fisico a clessidra ovvero un seno perfettamente proporzionato ai fianchi e un vitino da vespa.

Per valorizzare i sederi non molto tonici, e tendenti al “piatto” la scelta migliore sono i jeans push-up, che li sollevano e li fanno sembrare più rotondi. Se volete potete scegliere anche la gonna enfatizzata da collant push-up, avrete lo stesso effetto tonico e voluminoso.

Un altro outfit giusto per valorizzare le curve e in particolare i glutei, è indossare pantaloni senza tasche posteriori. Attenzione ai leggins, però: mai indossarli come se fossero pantaloni, con maglie troppo corte, perché abbassano la figura e rendono meno “snelle”.

Scegliere bene anche l’intimo sotto gli outfit: regola base, se indossate pantaloni o gonne aderenti evitate cuciture visibili.

Per il fisico a pera, l’intimo migliore è quello anni ’50, ovvero slip a vita alta che appiattiscono la pancia e mettono in evidenza il punto vita e il lato B inoltre non si notano anche con look più aderenti.

Ci sono poi i “mom jeans” larghi sul sedere, e questo è un bene per chi non ce l’ha. La forma ovale sui fianchi e la vita alta donano all’occhio di chi guarda l’impressione di un lato B più rotondo e allungato. Per un effetto ancora più accentuato, opta per dei jeans lunghi fino alla caviglia.

Ultimo dei 10 look consigliati per enfatizzare i glutei: se hai un lato B “a pera”, ossia sedere sporgente e fianchi larghi meglio evitare la vita alta soprattutto se abbinata a top corti. Con questa forma di lato B devi cercare sempre di valorizzare il punto vita e i pantaloni culotte potrebbero essere una buona idea così come lo stile maschile.

Quali vestiti scegliere per valorizzare il lato b? I look che lo esaltano

Valorizzare al meglio il proprio sedere non è sempre facile, la moda però viene incontro a ogni esigenza. C’è chi ha naturalmente un lato B sporgente e chi al contrario tende al piatto, e di base non c’è granché da fare. Ecco alcuni consigli sui look da scegliere per valorizzare i glutei. Lo sapevi che i pantaloni con le tasche medie rendono più tonico il tuo lato B?

Ad esempio i jeans con 5 tasche medie posizionate perpendicolarmente tendono ad appiattire il lato B mentre se sono troppo grandi rischiano di ingrossare anche il sedere più magro. La tasca ideale è di misura media e cucita in modo da seguire le forme del tuo corpo.

Altri consigli per esaltare il lato B? Se si vuole avere un gluteo bello e tonico e non piatto almeno a livello ottico, è più opportuno evitare di indossare i pantaloni bianchi dal momento che si tratta di un colore in grado di “allargare” anche la silhouette più longilinea e di mettere in primo piano tutti i difetti.