Gli esercizi adeguati come lo squat, ma anche gli slip XPower Buttocks danno volume e rafforzano il sedere piatto per dei glutei tonici e sodi.

Avere un sedere tonico e sodo è un desiderio di molte giovani. A causa della propria conformazione o di uno stile di vita sedentario, si ha un sedere piatto per cui è possibile rimediare con un cambio al proprio stile di vita e anche a un piccolo aiuto nell’abbigliamento. Vediamo cosa indossare per risaltarlo.

Sedere piatto

Può rappresentare un cruccio e un inestetismo per moltissime donne, anche molte giovani. Avere un sedere piatto può essere visto come un difetto per moltissime donne e ragazze. Per riuscire ad avere un fondoschiena più tonico e sodo, la chirurgia non è la sola soluzione possibile, ma vi sono anche altri consigli che sicuramente aiutano.

Avere un sedere piatto può dipendere da vari fattori, come la costituzione e la genetica. Condurre uno stile di vita particolarmente sedentario, quindi stare seduti per lavoro la maggior parte del tempo può contribuire ad avere questo inestetismo. Una diminuzione o carenza degli estrogeni porta sicuramente un accumulo di adipe che tende a manifestarsi nella zona dei glutei.

Pochissima attività fisica o non fare gli esercizi giusti sono un altro fattore che contribuisce ad avere questo inestetismo che, per molte donne, è anche un difetto. Per riuscire ad avere dei glutei che siano sodi e tonici, uno stile di vita sano e attivo è sicuramente utile poiché migliora l’aspetto dei glutei. Una alimentazione ben bilanciata insieme a una attività fisica aiutano sicuramente.

Ci sono poi una serie di esercizi che migliorano questo aspetto. Dalla camminata, soprattutto se in salita, sino a fare le scale o lo step, passando per gli allenamenti con i pesi e attrezzi, sino agli squat, sono tutte attività che rafforzano i glutei e garantisco un sedere tonico e tondo, desiderio di molte donne e ragazze.

Sedere piatto: come vestirsi

Un sedere piatto si può armonizzare e migliorare anche grazie e soprattutto all’abbigliamento e al modo di vestirsi. Un buon paio di pantaloni possono contribuire a rafforzare il lato B rendendolo maggiormente tonico e sodo. Per chi ha dei dubbi riguardo il modo di abbigliarsi, un paio di pantaloni aderenti permettono di fare una bella figura.

Si consiglia di evitare i capi larghi perché non sono molto sexy e sensuali. Sono raccomandati i jeans o leggins push up proprio perché hanno il compito di arrotondare le forme e dare volume a un sedere piatto. Uno slim o uno skinny jeans allungano la figura conferendo una bella silhouette ed equilibrano i fianchi stretti e le gambe sottili.

I pantaloni e le gonne a vita alta sono da bandire poiché particolarmente indicate per coloro che hanno dei fianchi particolarmente voluminosi e pronunciati. I leggings in pelle che sono anche una delle tendenze di moda di quest’anno danno volume e tono al sedere piatto donando un effetto maggiormente avvolgente.

Si può anche giocare con i volumi e le forme optando per cinture larghe e dei foulard legati in vita. Le maglie, i maglioni, ma anche le camicie con i volant o le rouches permettono di creare il giusto movimento in questa zona. La postura è altrettanto importante e un paio di scarpe con tacchi o con plateau completano l’abbigliamento.

Sedere piatto: miglior rimedio

Il mondo della moda si evolve in continuazione. Non ci sono soltanto reggiseni che aumentano il volume, ma si trova anche della biancheria intima come gli slip che modellano il lato B e che valorizzano il sedere piatto. XPower Buttocks è un esempio in tal senso. Sono degli slip che hanno il compito di valorizzare le forme dei glutei.

Sono degli slip in tessuto stretch che danno ai glutei l’aspetto desiderato. Sono come una seconda pelle, valorizzano il lato B comprimendo i glutei e le cosce. Sono trasparenti per cui si possono indossare con qualsiasi tipo di abbigliamento. Hanno proprietà snellenti e rassodanti che avvolgono le forme e il lato B.

Grazie a questi slip, ogni donna migliora la propria silhouette per un aspetto più sensuale e sexy. Non sono da considerare delle semplice guaine o slip contenitivi, ma parte della biancheria intima che modella i glutei e le forme. Per chi volesse maggiori informazioni, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Nella parte posteriore degli slip XPower Buttocks vi è un particolare design che ha un effetto lifting e voluminoso sui glutei. Sono un modello di slip che risalta sia le forme che la femminilità. Si possono indossare per tantissime ore permettendo di sentirsi completamente a proprio agio. Si adattano perfettamente alle forme del corpo valorizzandole.

Sono disponibili fino alla 3XL, quindi adatte a ogni corporatura.

Gli Xpower Buttocks non si ordinano nei negozi fisici o Internet, ma essendo un prodotto esclusivo e originale, bisogna collegarsi al sito ufficiale, riempire il modulo approfittando dell’offerta di una confezione a 49.99€ invece di 99.99 con pagamento tramite Paypal, carta di credito o anche i contanti direttamente al corriere alla consegna.