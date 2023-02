Come valorizzare il lato B? 10 consigli che nessuno ti dice

Passano gli anni ma il lato B rimane uno dei crucci più grandi di ogni donna: tutte puntano a un risultato piacevole e a quel desiderio di sfoggiare un lato B rotondo, pieno e alto. Non sempre è facile e non sempre è possibile: vuoi per la genetica, vuoi per le abitudini e per gli stili di vita.

In ogni caso, è bene ricordarlo, ogni corpo è unico e ogni corpo deve vivere nella pelle e nella forma che più lo fa stare bene.

10 consigli per valorizzare il lato B: i segreti da seguire

Riuscire a valorizzare il lato B non è sempre un’impresa facile, ma esistono alcuni piccoli ed efficaci trucchi che vi consentiranno di raggiungere quell’effetto pump spesso tanto desiderato. Essere consapevoli del proprio corpo è comunque la prima soluzione per un risultato ancora migliore: la consapevolezza vale molto di più di tutto il resto.

Tuttavia, se si possono adottare piccoli segreti, perché no?

La moda regala sempre grandi soddisfazioni: sapevate che ci sono alcuni accorgimenti interessanti per ottenere un fondoschiena al top? Anzitutto, potreste pensare di acquistare un bel paio di jeans push up, in grado di rendere più alto anche un lato B scarso di forme. Proprio come esistono i reggiseni pushup e/o balconcino, i jeans push up riescono ad alzare il fondoschiena e a conferirgli quell’effetto formoso tanto desiderato.

Rimanendo nel tema “pantaloni“, avete mai provato a indossarne un paio senza tasche? Ebbene sì, vi sembrerà incredibile, ma i modelli senza tasche posteriori riescono a valorizzare maggiormente le forme del lato B.

Le tasche sembrano essere le protagoniste in fatto di trucchi per il lato B: nel caso in cui scegliate jeans a cinque tasche, fate sempre molta attenzione al taglio. La tasca ideale per valorizzare al meglio il sedere è di misura media e cucita in modo che possa seguire naturalmente le forme del corpo.

Avete una corporatura esile e volete rendere il lato B un po’ più formoso? Optate per un modello di pantaloni skinny: grazie a tale modello, infatti, avvolgerete le gambe e punterete tutto sul fondoschiena, che risulterà più alto e rotondo.

Assolutamente sì a gonne a tubino, soprattutto se siete alte e snelle. Indossando una gonna a tubo, infatti, avrete delle aderenze nei punti giusti e il vostro lato B sarà messo in risalto grazie a esse. Piccolo accorgimenti: intimo senza cuciture per evitare segni poco estetici. Non solo: l’intimo senza cuciture regala anche maggiore armonia alla silhouette ed evita di mettere in risalto le maniglie dell’amore. In questo modo non solo avrete un lato B valorizzato e “sollevato”, ma otterrete un effetto sinuoso per tutto il corpo.

A proposito di intimo, sapevate che esiste l’intimo adatto a valorizzare il lato B? Scegliete un modello di slip push up o comunque modellante: in questo modo i vostri glutei saranno sollevati per un effetto più alto in una manciata di secondi. Segue anche la lingerie a vita alta, utilissimo sia per valorizzare il lato B, sia per esaltare anche il punto vita: provare per credere, la lingerie vintage non vi deluderà mai.

Anche il colore vuole la sua parte: se il vostro obiettivo è valorizzare il fondoschiena, forse il bianco non gioca a vostro favore. Pertanto, il consiglio che spesso si dà è proprio quello di evitare il total white nei pantaloni, in grado di “appiattire” le forme e di non rendere giustizia alle curve del vostro lato B.

Infine, se proprio bramate un effetto alto, rotondo, formoso e push up, non vi resta che optare per l’intimo imbottito. In commercio, se ancora non ne eravate a conoscenza, esistono slip imbottiti in grado di regalare al vostro fondoschiena qualche cm in più di volume e di altezza: a mali estremi, estremi rimedi.

Siate sempre felici di come siete a prescindere da tutto e se scegliete di adottare uno dei trucchi “magici” sopra citati, fatelo soprattutto per voi stesse.