Siete stati scelti come testimoni di nozze? Bene, vediamo adesso insieme, all’interno di questo articolo, cosa indossare per un outfit perfetto.

Come vestirsi da testimone di nozze (se sei uomo)

L’arrivo della bella stagione coincide anche con la stagione dei matrimoni, infatti la maggior parte delle persone decide di sposarsi in primavera o in estate. Se siete stati scelti come testimoni di nozze, ecco che andremo a vedere insieme alcuni consigli su cosa indossare, per uno dei giorni più importanti della vita della persona che vi ha scelto come testimone. Prima di tutto il dress code impone che l’abito del testimone debba essere in linea con quello scelto dalla sposo, nei colori e nei tessuti. Insomma, se lo sposo è in nero, non scegliete un completo bianco ma puntate invece sui toni del blu. Inoltre è anche molto importante che sì, appariate al meglio, ma che non mettiate in ombra lo sposo che, insieme alla sposa, deve essere giustamente al centro dell’attenzione. Quindi, la prima cosa da fare prima di scegliere l’abito da indossare è quella di chiedere allo sposo come si vestirà il giorno del proprio matrimonio. In poche parole dovrete essere il secondo uomo vestito meglio quel giorno. Una volta saputo come si vestirà lo sposo, potete dunque passare alla scelta del vostro outfit. Se lo sposo è in smoking, anche voi dovrete essere in smoking, optando anche per un completo di una tonalità non troppo distante da quella scelta dallo sposo. Ovviamente se lo sposo sceglie invece il tight, anche voi dovrete scegliere il tight e così via. Altra cosa molto importante, se non siete gli unici testimoni è bene che voi e gli altri testimoni vi confrontiate e accordiate per un outfit se non uguale almeno che sia molto simile. Quindi in fin dei conti, la scelta dell’abito non è poi così difficile, in quanto basta appunto basarsi sull’abito scelto dallo sposo. Molte volte sarà proprio lo sposo stesso a dare indicazioni sull’outfit per il testimone. In questo modo la vostra ricerca sarà ancora più semplice.

E se siete testimoni della sposa?

Abbiamo appena visto come dovete vestirvi se siete il testimone dello sposo, ma se invece siete il testimone della sposa? Diciamo subito che sarete meno condizionati, in quanto non dovrete ovviamente ‘copiare’ l’outfit della sposa. Anche in questo caso il completo è d’obbligo e diciamo che sarebbe meglio scegliere un colore che richiami le nuance dell’abito della sposa. Nella maggior parte dei casi comunque sarà la sposa stessa a darvi indicazioni in merito, se non lo dovesse fare il consiglio è chiedere voi stessi direttamente a lei per evitare di sbagliare e “rovinarle” il giorno più bello. Comunque le regole base da seguire sono alla fine poche, ovvero il scegliere un completo elegante che richiami i colori scelti dalla sposa.

