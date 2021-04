Eleganti o casual, le tute jumpsuit sono il capo must have per la primavera 2021. Sono belle e adatte a tutti i tipi di fisicità, basta scegliere quella che risalta meglio le proprie forme. Molti brand le hanno inserite nelle loro collezioni primavera-estate assieme ad altre tendenze moda primaverili 2021.

Jumpsuit primavera 2021

Il noto brand Sisley propone un modello in jeans molto casual, con colletto e cintura in vita. Adatta per la quotidianità e per l’ufficio: da scegliere assolutamente se si ha un fisico a clessidra.

Pinko invece inserisce nella sua collezione primaverile una bella jumpsuit color verde smeraldo – una nuance adatta alla primavera – con pantaloni a sigaretta. Perfetta per i fisici più slanciati.

La proposta del marchio Isabel Marant è invece una jumpsuit in tessuto denim rosa, con cintura in vita.

Un modello molto casual adatto alle corporature a rettangolo.

Se si ha un fisico a triangolo, la tuta adatta a te è quella creata da un noto brand di moda. Patrizia Pepe firma una jumpsuit con scollo a oblò e stampa fiorata, altra tendenza moda per la primavera 2021.

Non solo casual, le tute jumpsuit possono essere anche un’ottima scelta per le occasioni più eleganti o gli eventi serali. Il brand di moda inglese Galvan firma una bellissima jumpsuit in velluto viola scuro. Spalline sottili e scollo profondo, dettagli che non passano inosservati e che rendono questo modello molto sexy.

La casa di moda italiana Rinascimento propone invece una tuta elegantissima, con doppiopetto, bottoni gioiello e scollo a incrocio. Il voile asimmetrico completa il tutto, un dettaglio di stile davvero unico. Disponibile nei colori rosa tenue e blu navy

Se non si vuole rinunciare all’estrosità pur rimanendo super eleganti, la proposta di Morfosis è adatta a voi. Una jumpsuit nera con piume sulle spalle, adatta ad ogni tipo di fisico.