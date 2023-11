Angelica Bove è la favorita per la vittoria di questa edizione di X-Factor? La cantante fa parte del team di Ambra Angiolini e sembra essere la cantante più apprezzata di questa edizione, che prevede una sfida tutta al femminile per la vittoria finale.

X-Factor, sfida al femminile per la vittoria finale: Angelica Bove è la favorita?

La diciassettesima edizione di X-Factor sta decisamente entrando nel vivo. Nella serata di giovedì 16 novembre andrà in onda il quarto live di quest’anno. Fino ad ora le puntate sono piaciute moltissimo ai telespettatori, grazie al talento dei concorrenti e alle tante sorprese. Come la scorsa settimana, a comandare nelle preferenze degli esperti di Newgioco, c’è Angelica Bove, cantante del team di Ambra Angiolini, in pole a 2,15 su un’altra donna, Maria Tomba, che fa parte del team di Fedez, prima rivale a 4,50. Il podio viene chiuso dai Sickteens, dati a 5,50, con Fabrizio Longobardi al quarto posto, a 7,50. Anche tra i giudici davanti c’è una donna, Ambra Angiolini, a 1,80 su William Hill, in vantaggio su Fedez, proposto a 4,50. Leggermente indietro, a quota 5, Morgan, e come ultimo Dargen D’Amico, a 7 volte la posta. Ma per quale motivo Angelica Bove sembrerebbe a tutti gli effetti la favorita per la vittoria? Intanto, la sua prima esibizione sulle note di La Notte di Arisa aveva già conquistato ed emozionato tutti, giudici, pubblico e telespettatori. La giovane ha ottenuto ben due standing ovation del pubblico, che sembra aver apprezzato molto anche la sua personalità. È sicuramente una delle punte di diamante della squadra di Ambra Angiolini, destinata ad avere un grande successo.

X-Factor, Angelica Bove favorita: chi è?

Angelica Bove ha 20 anni ed è romana, con un passato come cameriera e operaia. Ha iniziato a cantare “nella vasca da bagno”, come lei stessa ha spiegato. Ha una storia molto delicata alle spalle e ha saputo incantare il pubblico con la sua meravigliosa voce e il suo grande talento. La giovane, che è seguitissima su TikTok, ha perso entrambi i genitori e da quel momento la sua vita e quella dei suoi fratelli gemelli è cambiata per sempre. La sua nascita è stata un evento eccezionale, annunciata da Francesco Vaia, oggi direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute, all’epoca dirigente della Asl Roma C. Un parto quadrigemellare che aveva impegnato il personale della clinica San Eugenio di Roma con un cesareo straordinario. Sui social network la giovane ha condiviso un post che racconta la sua storia, con l’annuncia di quella nascita speciale di quattro gemelli. Condivide anche molti post in cui ricorda i suoi genitori, entrambi scomparsi. Una storia di dolore, ma anche di forza e resistenza, che ha colpito moltissimo i fan della trasmissione. Angelica Bove è una la favorita per la vittoria di X-Factor.

