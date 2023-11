Scopriamo insieme tutti i beauty look sfoggiati durante la seconda puntata dei live di X Factor 2023. Una puntata dall’atmosfera molto calda, sia per i look che per le rivelazioni inaspettate.

X Factor 2023, i migliori beauty look del secondo live: giudici e ospiti

Il secondo appuntamento con le esibizioni live dei concorrenti in gara ad X Factor 2023 è stato un successo, con un’atmosfera particolarmente calda, dovuta ai look, alle esibizioni e alle rivelazioni. Parlando di beauty look non possiamo che iniziare dalla bellissima Ambra Angiolini, con il suo colore di capelli sempre più verso il rosso, e non solo per merito delle luci. In fatto di capelli, però, Morgan sembra imbattibile, con un ciuffo in impennata davvero molto particolare, che Vanity Fair ha paragonato al famoso ciuffo di Cameron Diaz in Tutti pazzi per Mary. Non passa inosservato neanche il beauty look di Francesca Michielin, che a differenza della prima serata, ha deciso di raccogliere i capelli in un’acconciatura scultorea molto particolare. Il suo top knot bun è imponente sulla testa, a forma di arco, ma anche molto sofisticato, simile ad una tipica acconciatura giapponese, a metà strada tra lo stile classico e contemporaneo. Un hair style a metà tra una geisha e un manga, abbinato ad un make-up molto accurato, con un rossetto amaranto e occhi dal cat eye perfetto. L’arrivo di Elodie ha decisamente scaldato ancora di più l’atmosfera. La cantante, avvolta in luci rosse, ha sfoggiato una coda tiratissima e piena di gel, con la riga in mezzo perfettamente simmetrica. Per quanto riguarda il make-up ha sfoggiato il cat eye verso gli angoli esterni degli occhi e ha scelto labbra nude, perfettamente in linea con il suo look e con il mood della canzone.

X Factor 2023, i migliori beauty look del secondo live: i concorrenti

Maria Tomba ha mostrato un look molto sexy, da bambolina, con mezzi codini e fiocchetti da scolaretta, baby hair lucidati e scolpiti sulla fronte, per uno stile da ragazzina ingenua in pigiama. La cantante ha infiammato la scena non solo con il suo look, ma anche sulle rivelazione dei suoi momenti di autoerotismo e dalla presunta cotta per il concorrente Andrea Settembre. Il bassista della band Sickteens ha colpito tutti con il suo biondo decolorato, mentre il cantante della band ha sfoggiato delle onde vaporose sul suo caschetto. Serafine, invece, sembra aver citato il sexy personaggio di Pamela Anderson in Baywatch, con il virale Pam updo, raccolto messy in tendenza durante l’estate. Per quanto riguarda il make-up, ha scelto un eye-liner rosso molto vistoso, ma anche elegante. Asia ha scelto cascate di torchon e bold eye-liner con un gioco di contrasti bianco e nero e una spolverata di glitter, insieme ad un rossetto arancio rosato. Andrea Settembre, invece, ha sfoggiato una frangetta dalle punte in sù, mentre Matteo Alieno ha mostrato un taglio mod, lucido, leggero e composto, praticamente perfetto.

