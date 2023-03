Wellmania su Netflix: la trama

Wellmania è una nuova serie tv disponibile su Netflix a partire dal 29 marzo 2023, che affronterà il tema del benessere, sia fisico che psicologico. La protagonista Liv è interpretata dalla famosissima Celeste Barber.

Wellmania: la trama

Il 29 marzo 2023 uscirà una nuova serie tv di genere comedy su Netflix, ispirata ad un libro, che vede Celeste Barber come protagonista. Il libro a cui si ispira questa nuova serie tv si intitola Wellmania: Misadventures in the Search for Wellness ed è stato scritto da Brigid Delaney. Sia nella serie tv che nel libro si parla di benessere. Viene raccontata la storia di una donna che dovrà forzatamente cambiare ogni sua prospettiva e ogni sua abitudine a causa di un problema di salute che si trova a dover affrontare. Da quel momento il suo obiettivo principale diventa quello di migliorare se stessa, prendendosi cura del suo benessere fisico e anche psicologico. La donna dovrà affrontare un difficile cambiamento, che la vedrà in lotta con le sue vecchie abitudini, nella speranza di riuscire a costruirne di nuove, per mantenere una buona salute fisica e psicologica. “Un problema di salute costringe una foodwriter a rivedere le proprie abitudini smoderate e a intraprendere un percorso di guarigione estremo” si legge nella didascalia scelta da Netflix per questa nuova serie tv. La protagonista, interpretata da Celeste Barber, si chiama Liv ed è una foodwriter dalle abitudini un po’ particolari. La donna dovrà ricredersi su molte delle sue convinzioni e cambiare improvvisamente prospettiva, a causa di un problema di salute. Dovrà trovare il modo per modificare le sue abitudini e affrontare un difficile percorso di benessere, contrastando tutto ciò a cui era abituata fino a quel momento, per trovare nuove abitudini e scoprire una nuova se stessa. Il suo scopo è quello di mantenere una buona salute fisica e psicologica, senza rinunciare ad accrescere il suo successo professionale, a cui ha sempre tenuto moltissimo.

Wellmania porta il tema del benessere su Netflix

La data ufficiale del rilascio di questa nuova serie tv su Netflix è il 29 marzo 2023. Mancano pochi giorni per immergersi completamente in una nuova storia, che pone tutta l’attenzione sull’argomento benessere. Gli utenti della piattaforma di streaming potranno scoprire questa nuova serie tv che va ad arricchire il catalogo già pieno di novità per quanto riguarda i film, le serie, i documentari e gli show. Otto episodi tutti da scoprire, in cui Celeste Barber interpreterà la protagonista Liv, in questo cambio di vita estremo. Netflix ha già diffuso il trailer ufficiale della serie tv, svelando qualche scena ai suoi utenti e cercando di far comprendere al meglio la trama, senza svelare troppo. Si parlerà di benessere e della ricerca di una forma fisica che riesca a far stare bene la protagonista. Si tratta sicuramente di un argomento molto attuale, visto che sui social network sono sempre più diffusi i messaggi di body positivity e anche le promozioni di corsi sportivi, di fitness, yoga e molto altro. Prendersi cura del benessere psico-fisico è molto importante per ogni persona.