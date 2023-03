Il 29 marzo 2023 uscirà una nuova serie tv su Netflix, dal titolo Wellmania, che affronterà il tema del benessere. Scopriamo qualche dettaglio in più sugli episodi previsti nella serie.

Wellmania su Netflix: gli episodi



Il catalogo di Netflix continua ad aggiornarsi, con numerose novità per tutti i suoi utenti, tra film, serie tv, documentari e show. Tra questi nuovi titoli troviamo anche Wellmania, una serie tv di genere comedy che vede come protagonista Celeste Barber. La data ufficiale di uscita è il 29 marzo 2023. La serie tv pone l’attenzione sul tema del benessere, come si può capire dal titolo, raccontando la storia di una donna che dovrà cambiare tutte le sue abitudini con lo scopo di pensare solo al suo benessere psico-fisico, dopo la scoperta di un problema di salute. Questa nuova serie tv è composta da 8 episodi, ma per il momento non si hanno maggiori dettagli sui titoli e sulla durata di ciascuna puntata. Il trailer ufficiale è già stato diffuso da Netflix, svelando una piccola anteprima di cosa racconterà la serie tv e di come la vita della protagonista Liv sia destinata improvvisamente a cambiare. Nel cast sono presenti anche JJ Fong, Genevieve Mooy, Lachlan Buchanan, Remy Hii, Alexander Hodge, Simone Kessell, Virginie Laverdure, e Johnny Carr.

Wellmania: il tema del benessere



La serie tv Wellmania si ispira al libro Wellmania: Misadventures in the Search for Wellness di Brigid Delaney. Pone l’attenzione sul benessere, raccontando di come una donna dovrà cercare di occuparsi di se stessa e migliorarsi dopo un problema di salute. Si tratta di un tema molto attuale, soprattutto tenendo conto dei tanti messaggi di body positivity e dedicati al benessere che vengono quotidianamente diffusi sui social network. Liv sarà la protagonista di questa storia e dovrà cambiare completamente tutta la sua vita. La foodwriter dovrà contrastare ogni sua vecchia abitudine, cercando di crearne delle nuove che possano essere adatte al suo nuovo percorso di benessere. Dovrà riuscire a pensare a se stessa, a migliorarsi, a cancellare le sue cattive abitudini, a cui era particolarmente legata. A causa di un problema di salute la donna dovrà affrontare un percorso per mantenere una buona salute psicologica e fisica, che la spingerà verso nuove abitudini salutari e verso una nuova versione di se stessa, del tutto inedita. Sarà costretta a ricominciare da capo e dovrà contrastare tutto ciò a cui era abituata fino a quel momento, per trovare nuove abitudini e riscoprire se stessa in una nuova veste. Il suo obiettivo è quello di mantenere una buona salute fisica e psicologica, senza rinunciare ad accrescere il suo successo professionale, a cui ha sempre tenuto moltissimo. La serie tv sarà appassionante e affronterà il tema del benessere in modo molto particolare, sulla base del libro a cui è ispirata. Tratterà di un argomento davvero molto caldo, che sicuramente interesserà numerosi spettatori, che guarderanno la serie tv e scopriranno quello che deciderà di fare la protagonista nel corso di questi nuovi otto episodi previsti nella prima stagione.