Wanda Nara si sta godendo una vacanza all’insegna del divertimento e della sorellanza a Ibiza, ma in discoteca è stata protagonista di un episodio alquanto imbarazzante.

Wanda Nara: uno sconosciuto la bacia

Wanda Nara e sua sorella Zaira si sono concesse una serata di divertimento sfrenato in discoteca, immortalando il tutto nelle loro stories.

La moglie di Icardi ha anche ripreso il momento in cui, mentre ballava con sua sorella, uno sconosciuto le si è avvicinato e le ha baciato il seno. A seguire il giovane le avrebbe anche proposto di bere dal suo bicchiere, proposta che ovviamente la moglie di Icardi ha rifiutato. La sorella Zaira, intanto, ha intimato a Wanda di cancellare le sue stories, che invece sono finite direttamente sui social proprio per volere della manager e moglie del calciatore.

Icardi come avrà preso la cosa?

I tradimenti

Alcuni mesi fa i due hanno vissuto una grave crisi per via di un presunto tradimento di Icardi ai danni della moglie.

La stessa Wanda Nara si era sfogata via social a seguito dell’accaduto affermando di essere pronta a lasciare il calciatore. A seguire i due, inaspettatamente, si erano chiariti e oggi sembrano essere tornati ad essere felici e uniti. Per diverso tempo si è vociferato che anche Wanda avesse tradito il calciatore, ma sulla questione non sono mai emerse conferme.