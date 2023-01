Vivienne Westwood è una delle figure più iconiche del mondo della moda. Si è spenta all’età di 81 anni, lasciando un’eredità di abiti davvero unici nel loro genere, che l’hanno portata ad ottenere una popolarità mondiale grazie alla sua creatività e alla sua originalità.

Vivienne Westwood, icona della moda

Vivienne Westwood è stata senza dubbio una delle figure più iconiche del mondo della moda, con una popolarità mondiale ottenuta grazie alle sue creazioni originali, in grado di lanciare sempre nuovi messaggi, fondendo il legame della moda con il discorso politico. I suoi abiti hanno saputo incarnare lo spirito ribelle di un’epoca, diventando simbolo di appartenenza e opposizione ad un mondo che non lasciava speranza per il futuro.

La stilista si è anche battuta per la crisi climatica. Con la collezione Climate Revolution del 2021 voleva puntare l’attenzione sul tema dell’ecologia e ha scritto un Manifesto a favore delle generazioni più giovani fondato sulla cultura come stimolo per salvare il pianeta. La sua eredità continuerà ad espandersi grazie alla sua community e al suo compagno Andreas Kronthaler, al timone creativo del marchio dal 2016. La moda ha perso una persona anticonformista, eccentrica, talentuosa e geniale, che ha saputo rivoluzionare la sua vita e anche il significato della parola stile.

Nel 1971 ha aperto Let it Rock, negozio al 430 di Kings Road insieme al compagno e manager dei Sex Pistols, Malcom McLaren, lasciando il segno con le sue creazioni punk. Stagione dopo stagione il negozio ha cambiato nome, seguendo l’evoluzione della creatività della stilista e delle sue collezioni. Dopo la relazione con McLaren, ha trovato un mix perfetto tra tradizione inglese e francese, storia, arte e ribellione. Negli anni 90 ha iniziato a collaborare con Andreas Kronthaler e ha sempre dimostrato di essere una ragazza controcorrente, sia nella vita che nella sua professione.

Le migliori collezioni di Vivienne Westwood

Vivienne Westwood ha realizzato delle collezioni davvero geniali e soprattutto uniche nel loro genere. Tra le più famose troviamo: