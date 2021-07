Vittoria Lucia Ferragni è la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. Sono tre mesi che ormai sul profilo di Chiara troviamo solo foto della piccolina e i suoi outfit ormai sono diventati tendenza tra i baby.

Vittoria Ferragni look

Chiara non nasconde la piccola Vittoria ai social e tutti l’adorano.

Proprio per questa grande visibilità che ha, molti brand inviano dei regali all’influencer, donandole abitini per bambini. La stessa cosa era successa con Leo, e la coppia aveva chiaramente dichiarato che il loro figlio non era fonte di guadagno e che non vi erano partnership, ma che erano semplicemente vestiti che avevano.

Nel caso di Vittoria però vediamo come Chiara abbia approfittato della nascita della piccola per lanciare la collezione Baby del suo brand Chiara Ferragni Collection.

Di fatti, la primissima tutina di Vittoria, indossata mentre era ancora in ospedale è firmata Chiara Ferragni, così come il pigiama indossato dalla madre.

Per assenza di partnership s’intende che, sì i bimbi indossano abiti griffati e possiedono già un guardaroba da invidia, ma che dalle foto che i genitori pubblicano dei figli con indosso certi brand, non ottengono una ricompensa monetaria.

Inoltre, se il brand non è ben visibile in quanto manca un tratto distintivo o il nome non è ben visibile, i genitori non lo taggano. Ciò nonostante, la piccola Vittoria possiede un look diverso ogni giorno e molte mamme follower di Chiara, prendono ispirazione da lei per i look delle loro figlie. L’abbiamo vista in set coordinati con la famiglia o con solo la mamma.

Ogni tanto Chiara dedica dei post ai famosi ‘look of the day’ e lo stesso ha iniziato a fare per Vittoria da quando è diventata più grandina e dalle tutine si è passati ai vestitini. D’altronde, a chi non piacciono i vestitini da bambina?

Qui Vittoria sfoggia un abitino a fiori bon-ton, una tutina rosa, una a righe, una arcobaleno, un pagliaccetto rosa con i cuori bianchi, e due camicette una più classica a righe bianche e azzurre ed una bianca decorata frutta varia. A rimarcare il fatto che Vittoria è una vera e propria trend setter, è il vederla con un cappellino crochet tutto colorato.

Ogni tanto vediamo Baby V. in lilla, giallo, azzurro o multicolor, ma il colore prediletto è il rosa. Se vi siete persi il primo costume di Vittoria Ferragni, ecco il suo look durante la vacanza a Forte dei Marmi con la famiglia.