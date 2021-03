Avevamo lasciato la bella imprenditrice digitale Chiara Ferragni a preparare il suo borsone costoso per l’ospedale. E finalmente il 23 marzo la notizia: è nata la secondogenita. Vediamo qui di seguito il look coordinato di Chiara Ferragni con baby Vittoria.

Chiara Ferragni e baby Vittoria look

Come iniziare la nuova settimana? Con una bellissima notizia: è nata la secondogenita di Chiara Ferragni e del rapper Fedez. Il suo nome è Vittoria e già tutto il web la tratta come una piccola “royal”. La bambina è bellissima, ha un bel profilo dolce e fine, ma è presto per sapere a chi assomiglia, se alla mamma o al papà. Una cosa è certa: non può non avere stile con due genitori come i suoi!

Infatti, fin dalle prime foto su Instagram, possiamo notare come la baby indossi una tutina rosa in coordinato con il pigiama da camera della mamma.

Entrambi i completi fanno parte delle collezioni dell’omonimo brand dell’imprenditrice digitale, ovvero Chiara Ferragni Collection.

E non è di certo un caso che la Ferragni abbia scelto proprio il colore pink per i due look. Dopo il borsone sulle stesse tonalità, non poteva non continuare con la stessa gamma cromatica. Per lei ha scelto un rosa più forte, deciso e intenso, mentre per la sua bella bambina ha scelto un rosa più delicato e tenue.

Il rosa, difatti, sta a simboleggiare il sesso della bambina, una femmina dopo il primogenito maschio Leone.

Il look by CFC

Guardiamo più da vicino i due look che fanno parte delle nuove collezioni di Chiara Ferragni Collection. Il look della mamma è un pigiama da camera, costituito da due pezzi: una camicia a maniche lunghe con bottoni e un pantalone a vita alta dal taglio morbido. Come detto, il tutto è declinato sui toni del rosa con dettaglio dell’iconico logo del brand sui toni dell’azzurro.

Mentre la tutina di baby Vittoria è anch’essa tutta rosa con un dettaglio di merletti nella parte superiore che delimita il dettaglio principale. Caratterizzato da un bordino bianco e rosa con all’interno l’iconico logo del brand, ovvero l’occhio sui toni dell’azzurro. Inutile dire che questa tutina è stupenda, comoda e pratica, per niente fastidiosa, neppure per un bambino appena nato come nel caso di Vittoria Lucia Ferragni.

C’è da dire però che questa tutina è stata indossata da baby Vittoria il secondo giorno di vita, mentre appena nata e subito dopo ha indossato una tutina bianca sulla stessa falsa riga della precedente con abbinato un simpatico cappellino bianco. Il tutto, ovviamente, è rigorosamente firmato Chiara Ferragni Collection.

E Leone?

Mentre Chiara Ferragni è in ospedale con la baby e Fedez le assiste giorno e notte, il piccolo Leone è a casa con i nonni che aspetta con tanta gioia il ritorno dei genitori e della nuova arrivata. In più stories sui social, il rapper italiano ha infatti mostrato che si sono salutati per videochiamata e che non vedono l’ora di riabbracciarsi.