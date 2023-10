Quali sono le migliori mete per viaggiare da soli? Se sei alla ricerca di 5 mete bellissime, e per donne indipendenti, allora questo è il posto ideale per te. Infatti, in questo articolo andremo a trattare proprio questo argomento, parlando di quanto sia importante scegliere bene la propria destinazione di viaggio, specialmente se si è donne.

Il viaggio in solitaria è diventato sempre più popolare tra le donne negli ultimi anni. Molte donne indipendenti hanno abbracciato l’opportunità di esplorare il mondo da sole, scoprendo una libertà e una fiducia in se stesse che solo il viaggio in solitaria può offrire. In questo articolo, esploreremo i vantaggi del viaggio in solitaria per le donne, forniremo consigli sulla sicurezza e consigli su come scegliere la destinazione giusta. Inoltre, elencheremo le 5 destinazioni imperdibili per le donne indipendenti che viaggiano da sole. Pronte a iniziare questa avventura?

Slovenia, tra natura e bellezza: Questo luogo offre una combinazione unica di bellezze naturali, cultura affascinante e un ambiente sicuro per le donne viaggiatrici. La Slovenia, così bella da essere anche scelta come location principale per per Le Cronache di Narnia, è il perfetto mix di sicurezza, solitudine e pace. Per un vero green reset.

Ruanda, sicuro e selvaggio: Sembra incredibile, ma in Ruanda le donne sono al sicuro. La cultura del posto impone rispetto, discrezione, delicatezza. Da non perdere, i safari nella savana e soprattutto la visita ai Gorilla di montagna.

Emirati Arabi tra lusso e magia: Può sembrare ancor più strano, data la nota ristrettezza delle regole che vigono intorno alle donne islamiche, ma gli Emirati Arabi sono assolutamente sicuri per una viaggiatrice solitaria, che voglia poter assaporare anche tutti gli agi e le comodità di un luogo tanto esclusivo. Da non perdere, le gite con safari nel deserto, e il paracadutismo sulla Palma, ovvero l’incredibile isola artificiale di Palm Jumeirah.

Giappone tra tradizione e self love: In Giappone, terra tradizionalista ma aperta al nuovo, viaggiare da sole è un vero e proprio must. Infatti, esistono addirittura vagoni per la metro, tutti dedicati alle donne che viaggiano da sole. Qui, mangiare in qualche tipico localino, gustandosi la solitudine e il tempo per sé, è cosa assolutamente comune.

Norvegia, la numero 1 per sicurezza e inclusività: In Norvegia, non esistono discriminazioni. Per i suoi punteggi più alti in termini di inclusione finanziaria nei confronti delle donne, assenza di discriminazione legale e sicurezza della comunità femminile, la Norvegia è nella top 10 dei paesi più equi di genere. È inclusiva per viaggiatori di tutti i tipi, inclusi LGBTQ+. Questo la rende uno dei 10 paesi più felici del mondo.

Insomma, esistono molte bellissime mete per viaggiare da sole, in totale sicurezza.

I vantaggi del viaggio in solitaria per le donne

Il viaggio in solitaria offre una serie di vantaggi unici per le donne. Innanzitutto, permette loro di prendere il controllo delle proprie esperienze di viaggio, senza dover compromettere o adattarsi alle esigenze o agli interessi degli altri. Inoltre, il viaggio in solitaria offre un’opportunità per le donne di sviluppare la propria indipendenza, aumentare la fiducia in se stesse e imparare a risolvere i problemi in modo autonomo. Infine, viaggiare da sole offre un’esperienza di autenticità e intimità con il mondo, consentendo alle donne di connettersi in modo più profondo con le culture locali e di fare incontri significativi lungo il percorso.

E tu? Viaggi mai da sola?

