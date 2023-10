Dove va in vacanza Ilary Blasi? La showgirl ama moltissimo viaggiare e ha visitato tantissime mete durante le sue vacanze. L’ex moglie di Francesco Totti ama molto le mete italiane, tra cui la Puglia e la Sardegna.

I 5 posti preferiti da Ilary Blasi: dove va in vacanza la showgirl?

Ilary Blasi è una delle conduttrici italiane più amate, che ha sempre ottenuto un grande successo grazie al suo talento. Solitamente, dopo le edizioni dell’Isola dei Famosi che sta conducendo negli ultimi anni, si gode il suo meritato relax tra una meta da sogno e l’altra. Ilary Blasi ama molto viaggiare e lo ha fatto con Francesco Totti, con le amiche, con la famiglia, con i figli, e con il nuovo compagno. Ogni occasione è buona per partire e raggiungere qualche meta che ama. Ma quali sono le sue preferite? In realtà è difficile saperlo con certezza, ma ci sono dei luoghi in cui sappiamo che ha trascorso delle meravigliose vacanze in compagnia, come ha sempre mostrato sul suo profilo Instagram, sempre particolarmente aggiornato.

Tra le mete preferite da Ilary Blasi troviamo:

Sardegna : durante l’estate la conduttrice è andata a Porto Cervo insieme al compagno Bastian Muller. La Sardegna è sicuramente una meta molto amata dalla conduttrice, sia per il mare, che per i paesaggi mozzafiato e i locali che frequenta spesso. Si tratta sicuramente di un luogo incantevole, che amano moltissimi turisti;

: durante l’estate la conduttrice è andata a Porto Cervo insieme al compagno Bastian Muller. La Sardegna è sicuramente una meta molto amata dalla conduttrice, sia per il mare, che per i paesaggi mozzafiato e i locali che frequenta spesso. Si tratta sicuramente di un luogo incantevole, che amano moltissimi turisti; Puglia : durante l’estate la showgirl ha deciso di andare anche in Puglia, in Salento, per una vacanza di lusso che ha lasciato incantati tutti i suoi follower. Insieme a lei la figlia Chanel Totti e i rispettivi compagni, Bastian Muller e Cristian Babalus, oltre ad alcuni parenti, tra cui le sorelle Silvia e Melory. Un luogo incantevole in cui Ilary Blasi ama rilassarsi e trascorrere del tempo piacevole con le persone che ama, sfruttando anche la presenza di bellissimi locali;

: durante l’estate la showgirl ha deciso di andare anche in Puglia, in Salento, per una vacanza di lusso che ha lasciato incantati tutti i suoi follower. Insieme a lei la figlia Chanel Totti e i rispettivi compagni, Bastian Muller e Cristian Babalus, oltre ad alcuni parenti, tra cui le sorelle Silvia e Melory. Un luogo incantevole in cui Ilary Blasi ama rilassarsi e trascorrere del tempo piacevole con le persone che ama, sfruttando anche la presenza di bellissimi locali; Cortina d’Ampezzo : una meta molto amata dai personaggi famosi, frequentata anche da Ilary Blasi. Le vacanze a Cortina sono sempre molto amate dai vip, sia durante l’estate che durante l’inverno. Stiamo parlando di vacanze di lusso, in hotel davvero incantevoli, per godersi la bellezza del luogo, che viene spesso mostrato sui social network;

: una meta molto amata dai personaggi famosi, frequentata anche da Ilary Blasi. Le vacanze a Cortina sono sempre molto amate dai vip, sia durante l’estate che durante l’inverno. Stiamo parlando di vacanze di lusso, in hotel davvero incantevoli, per godersi la bellezza del luogo, che viene spesso mostrato sui social network; Brasile : durante l’estate Ilary Blasi è anche volata in Brasile con il suo nuovo compagno. Non sappiamo con certezza se si possa trattare di una delle sue mete preferite, ma sicuramente è una meta molto bella, che ha lasciato il segno. Di fronte a quelle spiagge cristalline, Ilary è riuscita a conquistare i suoi follower, mostrando panorami mozzafiato e tutta la sua bellezza;

: durante l’estate Ilary Blasi è anche volata in Brasile con il suo nuovo compagno. Non sappiamo con certezza se si possa trattare di una delle sue mete preferite, ma sicuramente è una meta molto bella, che ha lasciato il segno. Di fronte a quelle spiagge cristalline, Ilary è riuscita a conquistare i suoi follower, mostrando panorami mozzafiato e tutta la sua bellezza; Londra: una meta molto amata, che Ilary Blasi ha scelto di visitare insieme alle sue sorelle e ad una sua amica. Una scelta che ha condiviso su Instagram, dove ha mostrato ancora una volta la bella dei luoghi visitati e il tempo felice trascorso con le persone che ama.

