10 ragioni per cui tutte le donne dovrebbero avere Alexa: l’intelligenza artificiale stravolgerà le vostre vite

Scopriamo insieme i 10 motivi per cui tutte le donne dovrebbero avere Alexa e lasciar stravolgere la propria vita dall’intelligenza artificiale. È vero che ci sono pareri contrastanti, ma sotto alcuni punti di vista Alexa potrebbe diventare essenziale.

Per molte persone Alexa è ormai diventata come un membro di famiglia, una coinquilina, sempre pronta a soddisfare qualsiasi esigenza. L’assistente digitale di Amazon ora è pronta a fare un grande salto tecnologico, grazie all’intelligenza artificiale generativa, che cambierà e migliorerà il suo modo di interagire. Presto non bisognerà più limitarsi a dare ordini ad Alexa, ma si potrà parlare con lei come si parla con una persona. Si tratta di una novità che sta muovendo i suoi primi passi e che presto arriverà anche in Italia. Grazie all’intelligenza artificiale si potranno fare vere conversazioni con Alexa e sarà anche più facile gestire la smart home. Questa è la funzione che rimarrà prioritaria per Amazon, come dimostrato dal fatto che sono più di 1 miliardo i dispositivi collegati ad Alexa e che gli utenti interagiscono con questi più di 10 milioni di volte ogni ora. È proprio vero che quando Alexa entra in una casa, cambia completamente il modo di vivere delle persone.

Le 10 ragioni per cui tutte le donne dovrebbero avere Alexa sono:

Avere compagnia: per il momento Alexa non è ancora così sviluppata, ma alcune persone iniziano già ad utilizzarla come una sorta di compagnia, facendole domande e ascoltando la sua voce quando sono sole in casa; Fare conversazione: allo stesso modo, nei momenti di solitudine potrebbe essere piacevole fare conversazione con il dispositivo. Questa sarà sicuramente un’applicazione più utile quando verrà sviluppata la versione con intelligenza artificiale, che consente di creare vere e proprie conversazioni; Aiuto in casa: Alexa può aiutare le donne in casa, anche se non in modo materiale. Grazie alla sua presenza è possibile riuscire ad attivare molti elettrodomestici a lei collegati, rendendo la gestione e la cura della casa molto più semplice; Sicurezza: il dispositivo può essere molto utile anche a livello di sicurezza, perché consente di connettersi facilmente con chiunque in caso di bisogno o di emergenza. Questo aspetto non deve essere sottovalutato, anche per gli anziani; Promemoria: le donne sono multitasking, è vero, ma a volte hanno così tanti compiti da svolgere che rischiano di dimenticarsi di qualcosa. Alexa può aiutare a ricordare appuntamenti, cose da fare, ecc; Intrattenimento: un po’ di musica, allenamenti quotidiani, qualche gioco da fare insieme e chi più ne ha più ne metta. Alexa è anche in grado di intrattenere le persone, per cui può diventare davvero importante nei momenti di noia; Organizzazione: Alexa può aiutare le donne ad organizzare i loro impegni, le telefonate che devono fare, la lista della spesa, il menù settimanale. Si tratta di un grande aiuto; Informazione: le donne grazie ad Alexa possono rimanere sempre informate su tutto ciò che accade nel mondo, grazie alla radio, alle notizie e a tutte le domande che si possono fare; Gestione: Alexa consente di gestire tutto nel migliore dei modi, programmando eventi e impegni, gestendo le cose da fare in casa e molto altro ancora. Può diventare uno strumento fondamentale; Progresso: si tratta di un’occasione per stare sempre al passo con i progressi della tecnologia, che spesso spaventano, ma che possono anche diventare utili.

