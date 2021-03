Vestiti primaverili premaman: i trend stagionali

Quando si aspetta un bambino, bisogna anche considerare il tipo di abbigliamento maggiormente adatto da indossare durante la bella stagione. In commercio sono diversi i modelli di vestiti primaverili premaman che ampliano il guardaroba e permettono di essere comode. Vediamo quali scegliere.

Vestiti primaverili premaman

Durante la gravidanza il corpo tende a cambiare rapidamente. Per questa ragione, le donne incinte che vivono questa fase, hanno bisogno di vestiti primaverili premaman che le permettano di sentirsi a loro agio e comode al tempo stesso. La comodità è sicuramente la componente fondamentale quando si tratta di abiti da indossare durante il periodo della gravidanza.

Le donne, nonostante vivano questo periodo delicato della loro vita, ci tengono a indossare qualcosa di comodo, ma che sia allo stesso tempo anche femminile.

I vestiti primaverili premaman sono l’ideale da indossare in questo periodo. Per poter scegliere il capo adatto, basta dare una occhiata ai vari brand e negozi che propongono capi per le donne in gravidanza in modo da optare per un modello che sia adatto al periodo e al fisico.

Da marzo a giugno, i mesi che coincidono con la stagione primaverile, si consiglia per le donne in stato di gravidanza d’indossare dei capi che siano leggeri e traspiranti.

I vestiti realizzati in tessuto di cotone, ma anche chiffon o lino, vanno benissimo per la stagione primaverile dal momento che non causano irritazioni o rossori.

I vestiti primaverili possono essere sia corti, magari sopra il ginocchio, ma anche lunghi. I modelli maggiormente apprezzati sono a stile impero con la fascia sotto il seno e la gonna morbida in modo d’adattarsi perfettamente alle curve. Un abbigliamento perfetto da indossare anche in caso di cerimonie, quali battesimi o matrimoni.

Vestiti primaverili premaman: trend

Scegliere i vestiti primaverili premaman per la gravidanza può essere difficile, soprattutto la prima volta. Si consiglia di puntare su qualche capo che sia facile sia da indossare, ma anche d’abbinare. Per chi ancora non sa cosa mettere, le tendenze propongono sempre tantissimi modelli da prendere ad esempio in modo da creare il vostro look, anche in questo periodo.

I modelli chemisier o gli abiti stile impero, come già menzionato poc’anzi, vanno benissimo. La cosa importante è che siano leggeri e comodi in modo da non creare impicci. La fantasia a quadri o floreale è molto apprezzata, per cui un abito sotto il ginocchio realizzato in cotone con volants e stampa come proposto da Glamorous Bloom è perfetto.

Per chi è stata invitata a un matrimonio e vuole essere elegante, le tendenze propongono modelli di abiti eleganti plissettati monospalla oppure in stile impero per evidenziare le forme e le curve. Le tendenze propongono per le donne in gravidanza dei vestiti primaverili dal tessuto molto fresco e leggero.

Si trovano anche vestiti primaverili molto corti e attillati che sottolineano la forma della pancia e realizzati all’uncinetto con motivi e stampe floreali oppure animalier. Gli abiti a righe o pois con volant nelle maniche o al fondo sono perfetti per la gravidanza, così come vestiti primaverili senza maniche con scollatura a V o a cuore.

Vestiti premaman Amazon

Se siete donne che stanno vivendo la fase della gravidanza e non sapete quale abito indossare, sull’e-commerce di Amazon si trovano tantissimi modelli approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si trovano diverse immagini. Qui è possibile trovare una classifica con i migliori vestiti primaverili per le future mamme.

1)Selente Mummy Love

Un vestito basic molto semplice dallo stile classico adatto per tutti i giorni con dettagli originali. Ha uno scollo rotondo trasparente e tagliato sotto il seno a modello stile impero. Si può combinare con vari accessori per creare il perfetto look per la maternità. Un modello a trapezio realizzato in cotone ed elastan. Elastico e adatto sia per la gravidanza che l’allattamento. Disponibile sia nel modello a maniche corte che a 3/4. Si trova in vari colori.

2)Dorothy Perkins Maternity

Un modello di vestito premaman con le maniche a 3/4 perfetto da indossare durante la fase primaverile, anche grazie ai motivi floreali. Molto avvolgente, anche grazie ai tessuti quali il poliestere e l’elastan. Non ha nessuna chiusura e presenta una lunghezza poco sopra il ginocchio. Disponibile nel colore nero. Di ottima qualità e realizzato in un buon tessuto.

3)Happy Mama Dona premaman vestito

Un modello stile impero in versione maxi senza spalline tagliato sotto il seno con scollo bandeau e gonna svasata. Adatto a tutte le fasi della gravidanza. Molto comodo da indossare. Il tessuto, ovvero la viscosa ed elastan, sono molto morbidi. Non ha maniche ed è lungo fino ai piedi. Presenta motivi floreali. In vendita nel colore albicocca con fiori blu e bianco con fiori blu royal. Perfetto anche per il post gravidanza.

