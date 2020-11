Diventare mamma è stupendo e la gravidanza una fase delicata nella quale si va incontro a diversi problemi e disturbi. Per ovviare ad alcuni problemi che si presentano in questo periodo, i collant per gravidanza sono la scelta migliore. Ecco quali indossare e i migliori in circolazione.

Collant per gravidanza

La gravidanza è una fase molto delicata e anche difficile nella vita di una futura mamma in quanto determinati malesseri rischiando di condizionare sia i fattori fisici che psicologici. Per questa ragione, ci sono articoli e prodotti che sono molto utili durante la gestazione. I collant per gravidanza sono un prodotto a cui nessuna futura mamma può fare a meno.

Sono molto importanti da indossare in quanto assecondano i cambiamenti del corpo durante i nove mesi e garantiscono il giusto contenimento.

permettendo alla donna di essere seducente e femminile al tempo stesso senza perdere il suo fascino. Sono calze alla moda e rispetto ai soliti collant che si vedono in commercio, sono realizzati in tessuto trasparente con cuciture piatte.

Sono dotate di un pannello elasticizzato che protegge il pancione, tengono la schiena e la vita grazie a un elastico regolabile. Alcuni collant per gravidanza sono a compressione graduata, il che aiutano a stimolare la circolazione e il ritorno venoso.

Alleviano i gonfiori e la pesantezza, soprattutto degli arti inferiori che è uno dei disturbi e malesseri tipici di questo periodo per la donna. Sono calze raccomandate soprattutto per prevenire la trombosi venosi profonda che può essere un rischio maggiore nelle donne incinte.

Sono un ottimo prodotto e posizionate sopra il pancione, danno un ottimo sostegno e supporto al capo valorizzando la silhouette e il benessere delle vostre gambe. Le calze a compressione graduata sono utili in quanto alleviano il problema delle gambe gonfie combattendo la cellulite e la ritenzione idrica.

Collant per gravidanza: modelli

In commercio si trovano in diversi modelli e differiscono in base ai colori, le taglie, le fantasie, ecc. Sono molto resistenti e forniscono una ottima vestibilità. I collant per gravidanza sono in varie varianti e marchi. Da Calzedonia in 30 denari che è dotato di un inserto addominale in modo d’adattarlo alla forma del ventre e segue lo sviluppo dell’addome durante i vari mesi della gestazione.

I modelli da 60 denari sono l’ideale per la stagione invernale e si possono indossare con un bel vestitino di Natale o anche Capodanno. Dal modello di Calzedonia a quello Pompea disponibile in vari colori e in 70 o 140 denari. Si tratta di collant per gravidanza che attenuano i problemi della stasi venosa e dando sostegno al pancione che cresce ogni giorno di più.

Le calze a compressione graduata sono un tipo di calza ottima per il periodo della gravidanza in quanto riducono il problema delle caviglie gonfie e dei problemi circolari. Le calze elastiche sono un altro modello di collant per gravidanza adatto e si caratterizzano per tessuto traspirante, sono colorate, alla moda, ma anche funzionali.

Le calze elastiche si dividono in varie tipologie:

Classe A: stimola e favorisce la circolazione combattendo il ristagno dei liquidi

stimola e favorisce la circolazione combattendo il ristagno dei liquidi Classe 1: adatta a tutte le donne dopo il quinto mese e indicate per coloro che hanno problemi d’insufficienza venosa

adatta a tutte le donne dopo il quinto mese e indicate per coloro che hanno problemi d’insufficienza venosa Classe 2: adatte per insufficienza venosa ad alta pressione

adatte per insufficienza venosa ad alta pressione Classe 3: soprattutto per chi ha un gonfiore costante o ha problemi di trombosi.

Collant per gravidanza Amazon

Per chi sta vivendo questo periodo della gestazione, i collant per gravidanza sono sicuramente un ottimo aiuto e supporto. Sul sito di Amazon potete trovare alcuni promozioni e prezzi scontati riguardo questo articolo. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare le varie promozioni relative a questo articolo. Ecco una breve classifica con alcuni dei prodotti maggiormente venduti e apprezzati dagli utenti della piattaforma.

1)Calzitaly 2 paia collant premaman

Si tratta di due paia di collant premaman in 40 denari in microfibra di ottima qualità anche grazie alle materie prime con cui sono realizzati. Sono elastici, con cuciture piatte e accolgono il pancione durante questo periodo di gestazione. Molto morbidi e aumentano il comfort. Disponibili nel colore nero e blu. Il prodotto più venduto in questo settore.

2)Relaxsan basic 890 collant gravidanza

Un modello da 140 denari riposante a compressione graduata media. Realizzato per il 75% in poliammide e il 25% in elastan. Riattivano la circolazione e alleviano la stanchezza e i dolori soprattutto in questo periodo della gravidanza. Il tallone e la punta sono rinforzati in doppio tessuto. Il corpino è in rete ed elastico. Offrono il massimo sostegno e supporto. Disponibili nei colori nero, carne e visone.

3)Lovelybobo 2 pack calze premaman

Sono due paia di calze adatte per la gravidanza realizzate in poliammide e spandex. Coprono la pancia. Nella parte superiore del cinturino largo hanno una regolazione interna. La cintura è molto larga e la gamba di sostegno li rende comodi in modo da sostenere la donna durante la gravidanza. Disponibili nei colori navy + grigio, nero+nudo e soltanto nudo.

