Vestiti lunghi eleganti: le tendenze dell’anno

La primavera è un po’ il periodo di eventi e cerimonie importanti come battesimi, matrimoni, ma anche cocktail party e cene di gala. Per apparire nel modo migliore, i vestiti lunghi eleganti sono un capo che non può mancare nel guardaroba. Nei paragrafi a seguire, i modelli di maggiore tendenza dell’anno.

Vestiti lunghi eleganti

Sono capi che si adattano perfettamente a diverse occasioni: dal battesimo al matrimonio sino a una cresima oppure indicati per dei momenti eleganti come un cocktail party. Sono i vestiti lunghi eleganti che permettono di sfoggiare un look adatto a seconda dell’evento a cui si intende partecipare. Sono molto comodi, sbarazzini e versatili al tempo stesso.

Un abito lungo è particolarmente indicato sia per eventi eleganti che si svolgono durante il giorno, ma anche la sera. Sono da apprezzare anche per il tessuto con cui sono realizzati dal momento che si trovano in materiali leggeri e traspiranti, oltre a essere comodi e delicati a contatto con la pelle.

I vestiti lunghi, a prescindere dalla cerimonia a cui si partecipa, sono considerati un outfit elegante per eccellenza, ma è importante sceglierli nel modo giusto. Si consiglia di optare per dei modelli che siano svolazzanti e che cadano diritti, dei modelli con i quali sentirsi a proprio agio una volta averlo indossato.

In caso di una cerimonia che si svolge di sera, l’abito lungo o comunque medio lungo è considerato la scelta maggiormente indicata. Secondo il galateo, andrebbero indossati soltanto per eventi eleganti o comunque formali, quali le cene di gala. In caso di vestiti lunghi, è bene che superi il ginocchio.

Vestiti lunghi eleganti: tendenze

In base alle nuove tendenze, sono davvero tanti i modelli di vestiti lunghi da indossare anche in base all’occasione a cui partecipare. Gli stilisti, per quest’anno, hanno pensato a tantissime idee da sfoggiare in ogni occasione e momento della giornata o serata di un evento elegante.

Si possono trovare in fantasie floreali, ideali per occasioni che si svolgono durante il periodo primaverile, ma è possibile anche optare per stampe monocromo oppure abiti da cerimonia stampati. Si esagera poi sia con scollature molto profonde e sensuali, ma anche con spacchi vertiginosi fino a metà coscia.

Sono vestiti lunghi adatti per ogni occasione che si presenta e disponibili in vari tessuti tra cui scegliere: dallo chiffon sino al tulle passando per il pizzo, che è sempre molto elegante e alla moda. Ci sono sia modelli molto eleganti, ma anche ricercati passando per proposte più semplici e basic adatti a tutti i gusti e anche al proprio budget.

Le fantasie floreali dominano ed è possibile trovare tipologie in avorio con spacco e tagli svasati oppure a portafoglio. Chi ama le note bon ton può optare per ricami semplici magari impreziositi da perline e bottoni. Ottimi anche i modelli in stile impero che nascondono la pancia oppure i monospalla. I modelli in pizzo sono con nuance femminili ed eleganti, ma anche tipologie a sirena per un look vedo non vedo.

Vestiti lunghi eleganti: proposte Amazon

Sono modelli di abito che è possibile trovare su Amazon a ottimi prezzi da non perdere. Basta cliccare l’immagine per visualizzare dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori modelli di vestiti lunghi eleganti che sono molto desiderati dalle consumatrici di questo e-commerce con una descrizione di ciascuno.

1)Daisyaner abito da donna

Un modello molto elegante in pizzo con scollo a V sulla parte davanti che mette in risalto il décolleté e dietro. Le maniche sono anche in pizzo trasparente. Presenta sia in maniche corte che di media lunghezza. Un abito che è adatto per qualsiasi stagione dell’anno nei colori blu, bianco, nero e rosa confetto.

2)Ever Pretty vestito da cerimonia

Un abito molto lungo senza maniche con scollo a V nella parte anteriore, ma anche posteriore. Un modello molto corto sul davanti e lungo dietro a balze con cintura a vita. Disponibile sia nei colori orchidea che borgogna. Indicato per diverse occasioni e momenti.

3)Tomwell donna vestito lungo

Un vestito sensuale e sexy sia per la parte anteriore con scollatura profonda e tacco vertiginoso sulla gamba. Un abito morbido in buon tessuto che cade molto bene. Disponibile nei colori bianco, blu, cachi, ma anche con stampe floreali.

Si possono abbinare ai vestiti lunghi eleganti anche delle calzature adatte e tipiche per vari appuntamenti e occasioni.