Vestiti da cerimonia da donna: i trend del momento

Quando si riceve la partecipazione a una cerimonia quale il battesimo o un matrimonio, la prima cosa che ci si chiede è il tipo di abito da indossare. Per aiutarvi nella scelta dei vestiti da cerimonia, qui stiliamo una serie di consigli su quale ordinare e le tendenze in questo settore per fare bella figura ovunque.

Vestiti da cerimonia da donna

Quando si tratta di vestiti da cerimonia, la scelta è alquanto ardua dal momento che bisogna attenersi al tipo di rito a cui si sta celebrando in modo da capire quale abbigliamento sia maggiormente indicato. la scelta di un modello rispetto a un altro dipende anche dal fatto se sarà un evento che si svolge in orario diurno o serale.

Per questa ragione diventa importante seguire dei consigli e optare per un abito che vada bene, non solo per il tipo di cerimonia, ma anche in base al proprio fisico in modo da sentirsi comode e a proprio agio.

Nel caso di un matrimonio, è bene capire se vi sia un dress code in modo da scegliere l’abito maggiormente adatto per l’occasione.

L’orario della cerimonia dipende anche molto dal tipo di abito. Per un evento mattutino, sono maggiormente consigliati e indicati vestiti da cerimonia sbarazzini oppure un modello corto e raffinato, dalle tonalità e colori vivaci, ma facendo sempre attenzione a non esagerare. Per una cerimonia che si svolge in orario serale, l’abito lungo è l’ideale.

L’abito elegante è sicuramente la prima regola se si vuole fare bella figura durante un evento o una cerimonia, appunto. Le scarpe possono essere alte o basse, ma comunque in linea con il tipo di abbigliamento e outfit da indossare. Le ballerine o le sneakers non sono indicate e neanche gli abiti particolarmente succinti.

Vestiti da cerimonia da donna: trend

Per riuscire a destreggiarsi nel mondo dei vestiti da cerimonia e scegliere il modello adatto, si consiglia di dare una occhiata alle ultime tendenze. Una delle caratteristiche che balza all’occhio è sicuramente lo stile romantico che si contraddistingue per ornamenti in pizzo che li rendono ancora più belli e preziosi.

Tra le tendenze, vi sono anche i modelli asimmetrici molto amati e apprezzati, così come l’abito corto che arriva al ginocchio realizzato in tessuto plissettato, che è sicuramente un must degli abiti per la cerimonia, come si è visto anche ultimamente nelle passerelle. Oltre al modello in voga, è bene prestare attenzione anche a quali colori andranno bene.

Il rosa cipria rivisitato in varie versioni si abbina molto bene ad abiti dallo stile romantico e delicato, oltre che particolarmente raffinato. Un colore che si adatta anche bene alla location dove si svolgerà la cerimonia ed è indicata sia per un matrimonio molto lussuoso e per qualcosa di meno sfarzoso, ma comunque importante.

Insieme al rosa cipria, un altro colore di tendenza è l’oro e l’argento che sicuramente permetteranno di stupire. I vestiti da cerimonia nei colori classici come il nero o il blu notte sono sicuramente consigliati e in linea con le tendenze in questo settore. Le tendenze propongono tagli asimmetrici, in stile impero o con spacchi vertiginosi che mostrano le gambe, quindi maggiormente seducenti e sexy.

Vestiti da cerimonia da donna Amazon

Sono vestiti adatti per ogni occasione: dal battesimo al matrimonio che si possono ordinare online a ottimi prezzi. Cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto la classifica con i migliori tre vestiti da cerimonia da indossare in occasioni importanti che sono molto amati e apprezzati dalle consumatrici con la descrizione di ogni capo.

1)Ever-Pretty vestito da cerimonia Linea ad A

Un modello con scollo a V senza maniche in stile impero, lungo fino ai piedi. Un abito da cerimonia realizzato in chiffon con cerniera dietro. Un modello a trapezio disponibile in vari colori: orchidea, rosa, nero, teal, borgogna, bianco, ecc. Veste perfettamente concedendo una buona vestibilità.

2)emmarcon elegante abito da cerimonia

Un abito da cerimonia in stile tubino che arriva fino al ginocchio con ornamenti in pizzo nella zona delle spalle e dell’orlo. Un modello a maniche corte con chiusura a cerniera e scollo rotondo. Evidenzia ed esalta la figura. In vendita nei colori blu, bordeaux e nero.

3)Belle Poque vestito elegante da donna

Un abito elegante senza maniche con bretelle e scollatura a cuore, in tinta unita. Un modello classico con fiocco decorato e chiusura a cerniera per una silhouette svasata, a trapezio. Realizzato in scocca e poliestere. Si trova nei colori nero, giallo e grigio blu. Adatto per festa con gli amici e cerimonia.

Ai migliori vestiti da cerimonia si abbinano i modelli di scarpe eleganti estive da indossare in questa occasione.