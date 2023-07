Finalmente è arrivata l’estate: mare, sole, relax e tanto caldo! Con queste temperature, si sa, scegliere cosa indossare diventa un vero e proprio dilemma. Ma non temete, per combattere l’eccessiva afa di questa stagione l’importante è scegliere i giusti tessuti. Dunque, ecco per voi una lista di vestiti freschi ed estivi da avere assolutamente nel vostro guardaroba.

Vestiti estivi: i tessuti freschi must have sono il lino e il cotone

Iniziamo proprio dal cotone, uno dei tessuti estivi più diffusi e conosciuti, che grazie alle sue caratteristiche è l’indumento per eccellenza per combattere il caldo. È leggero, resistente agli strappi, ma al tempo stesso morbido. Non solo, il cotone ha elevate proprietà di assorbimento, permette infatti di ridurre l’umidità e dissipare il calore. Questo materiale è anche molto assorbente e aiuta a mantenere la pelle asciutta. Richiestissimo per la bella stagione anche il lino. Molto amato esattamente per le stesse proprietà del cotone: comodo, fresco e assorbente. Possiede anche alcune caratteristiche antimicrobiche. L’unico difetto è che si stropiccia facilmente, ma con un corretto lavaggio ed una buona asciugatura si può facilmente risolvere il problema. Si consiglia infatti di lavarlo a mano in una bacinella o in lavatrice con un programma per capi delicati. Entrambi i tessuti sono anallergici, dunque perfetti per l’estate, perché non creano irritazioni alla pelle. Cotone e lino sono anche materiali biodegradabili e riciclabili. Non a caso, tra i tessuti più richiesti per l’estate 2023 rientrano proprio quelli sostenibili.

Tutti i tessuti ideali per combattere il caldo

Come già anticipato, il lino e il cotone sono i tessuti più conosciuti per combattere il caldo. Tuttavia, possiamo optare anche per tantissimi altri materiali. Come ad esempio il fresco lana, un tessuto naturale che consente maggiore traspirazione e comodità. Anche questo non irrita la pelle ed è ipoallergenico. In alternativa possiamo indossare vestiti estivi di viscosa, una fibra molto fresca, delicata e assorbente. Ottimi per le giornate più calde anche il raso e la seta. Adatti ad ogni occasione, sono freschi ed estremamente comodi.

Idee per chi vuole vestiti estivi freschi ma senza rinunciare al glamour

La scelta del tessuto, infatti, è fondamentale. D’estate occorre trovare il giusto equilibrio tra stile, comodità e freschezza. Per chi ama un look casual, può indossare delle t-shirt, canotte o top in lino. Ideali per la stagione estiva anche dei pantaloni lunghi o shorts il lino. Per chi invece vuole un look elegante e sofisticato, sono immancabili slip dress, gonne lunghe, tubini in seta o raso. L’abbigliamento femminile, inoltre, offre una vasta gamma di tessuti in cotone per affrontare le alte temperature. Possiamo trovare infatti numerosi indumenti in voile, popeline, batista e mussola. Inutile dirlo poi… abbandonate le scarpe chiuse! Sfoggiate i vostri sandali bassi, sandali con tacco, infradito. Questa stagione sono tornate in grande stile anche le iconiche espadrillas, calzatura fresca e comoda realizzata principalmente in cotone. Disponibile in tantissimi modelli, materiali e colorazioni diverse.