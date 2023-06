Espadrillas: i modelli su cui puntare per l’estate

Con l’estate ormai prossima, bisogna anche pensare a quali calzature comprare. I modelli in circolazione sono davvero tanti, ma vi è una tipologia molto apprezzata e indicata per la stagione estiva. Si tratta delle espadrillas, calzature disponibili in tantissimi modelli, colori e abbinamenti vari, come illustrato nei paragrafi seguenti.

Espadrillas

Sono un paio di calzature che sono indicate per la stagione primaverile estiva. Le espadrillas sono un tipo di calzatura considerata un evergreen e per la stagione estiva che tornano nuovamente di moda con tantissimi modelli e stili da indossare in ogni situazione e momento. Sono le scarpe estive per eccellenza, anche per il loro fascino evergreen.

Sono considerate un vero e proprio must della stagione calda, oltre a essere molto iconiche. Si caratterizzano per la tomaia in tela e la suola in corda intrecciata e permettono di avere un look fresco, tipico del periodo estivo in qualsiasi periodo e momento dell’anno. Sono calzature indicate da sfoggiare sia in città che in vacanza.

Come dice il nome, le espadrillas sono calzature che hanno origine in Spagna dove inizialmente erano indossate dai pescatori. Oggi sono diventate un modello unisex molto amato e apprezzato sia da uomini che donne, oltre a essere un vero e proprio must have da tenere in armadio per tutta la famiglia, compreso i bambini.

Si contraddistinguono anche per essere calzature molto comode, che lasciano traspirare il piede, oltre al fatto che sia possibile indossarle in qualsiasi modo: dallo shorts sino al vestito passando per il pantalone, ecc. Un tipo di calzatura versatile e indicato per svariate occasioni che siano serali o di giorno, compreso andare al lavoro.

Espadrillas: tendenze estive

Sicuramente non sarà facile scegliere quale modello di espadrillas è maggiormente indicato da indossare, ma basta dare un’occhiata alle ultime tendenze per rendersi immediatamente conto delle tipologie top riguardo questa calzatura. In pole position, tra i più desiderati, ci sono sicuramente i modelli con la zeppa e i lacci.

Sono un modello con lacci che è possibile annodare alla caviglia e regolare nel modo che più si aggrada. Considerate un passe partout ideale e indicato da indossare anche in quelle occasioni dove sarebbe bene assumere un look maggiormente ricercato ed elegante al tempo stesso. I modelli rasoterra, come insegna anche Chiara Ferragni, vanno bene per i primi week end al mare.

Sono una tipologia di espadrillas che è indicata per il tempo libero. Si trovano poi tipologie in tinta unita che si caratterizzano per colori molto brillanti per splendere nelle notti estive oppure realizzate con stampe all over. Considerando che il crochet è un’altra delle tendenze estive, è possibile trovare anche modelli in questa versione.

Alcune si contraddistinguono anche per una serie di ricami e di dettagli multicolor. Si possono trovare con la punta aperta oppure in pelle e in rafia o ancora in suede. La scelta dipende dai gusti di ognuno e dalle varie occasioni in cui è preferibile indossare.

