Halloween sta per arrivare. Il 31 ottobre si festeggia la notte di Halloween e quale occasione migliore per travestirsi per essere diverse da ciò che si è per una sera. Sono tantissime le idee di vestiti da Halloween per ragazza che si possono indossare scegliendo fra vari suggerimenti e consigli che è possibile trovare nei prossimi paragrafi.

Vediamo quale scegliere le offerte.

Vestiti da Halloween per ragazza

Ormai si è alla metà di ottobre e manca davvero poco alla festa più spaventosa dell’anno, ovvero Halloween, in cui ognuno si veste e maschera come quel personaggio della serie in modo da spaventare gli altri durante una festa a cui si partecipa. Negli USA è una festa molto sentita, ma anche in Italia sono molti i vestiti da Halloween per ragazza da indossare.

Per chi sa già cosa fare e sta pensando a come travestirsi, sicuramente le idee non mancano. Si consiglia di pensare attentamente al vestito da indossare in modo da sceglierne uno che piaccia e si adatti anche a voi e alla vostra personalità. Ovviamente la scelta del costume dipende anche molto dalla festa o evento a cui si partecipa.

In occasione di una festa in maschera, è impossibile rinunciare al costume.

Sono diversi i vestiti da Halloween per ragazza da indossare: dal classico da streghetta o da sposa cadavere sino ad arrivare alla diavolessa che piace sempre molto ed è un classico di questa festa. Travestirsi da sposa cadavere è molto semplice e non è neanche così difficile da realizzare.

A prescindere quale sia la festa o l’evento, si può anche puntare sul trucco da Halloween che deve essere il più spaventoso possibile, magari optando per una base bianca per un look da zombie o qualche goccia di sangue in caso di mostri oppure con le due corna in testa per la diavolessa.

Vestiti da Halloween per ragazza: consigli

Le piratesse, le streghe, ma anche le zombie in versione femminile sono alcuni dei vestiti da Halloween per ragazza più belli e originali da indossare. Per chi è in cerca di idee, queste sono sono alcune delle idee da prendere in considerazione quando si tratta del vestito di Halloween da indossare per le ragazze in occasione della festa o dell’evento.

Le idee sono davvero tante e si va dal classico da strega passando a quello da zombie. I costumi della sposa cadavere alla Tim Burton sono sicuramente molto gettonati, oltre a essere particolarmente apprezzati e amati. Per personalizzarlo si può pensare su acconciature a tema come chignon o capelli sciolti nel caso degli zombie e anche un trucco a tema per creare maggiormente l’atmosfera.

Il costume da Halloween da strega è legato a questa festa e quindi molto amato anche dalle ragazze che amano indossarlo e travestirsi in questo modo. Per un look da strega, non può mancare sicuramente il cappello a punta e la scopa in legno. L’abito nero con qualche trasparenza e il tulle sono sicuramente un look immancabile così come uno smokey eye nei toni del nero o grigio.

La vampiressa è un altro dei tanti vestiti da Halloween da ragazza da indossare e ispirato sia a film che serie tv. I denti a punta e qualche goccia di sangue finto sulle labbra sono piccoli accorgimenti che non possono assolutamente mancare insieme a delle calze a rete o a del pizzo di colore scuro. La sposa cadavere è un altro travestimento perfetto per Halloween con un po’ di velo nero sul viso.

Vestiti da Halloween da ragazza Amazon

Per questa festa, sono diverse le idee e i travestimenti disponibili sul sito di Amazon con prezzi e offerte da non perdere. Cliccando sulla foto si possono trovare una serie di caratteristiche e informazioni del prodotto. La classifica presenta tre dei migliori vestiti da Halloween da ragazza con una breve descrizione tra quelli più desiderati e amati sul sito.

1)Amscaf Halloween costume da regina zombie

Un costume adatto alle ragazze di età compresa tra i 14 e i 16 anni che si contraddistingue per un corpetto e una gonna a pieghe con trasparenze e pizzi. La tiara in testa e le rose appassite e morte tra le mani. Si compone della fascia con la scritta regina del ballo. Un costume da zombie che sicuramente piacerà e attirerà molto l’attenzione. Molto curato e ben rifinito nei particolari.

2)Christy’s costume per travestimento

Un travestimento da zomberina adatto a una ragazza tra i 14 e i 16 anni. Un abito perfetto per la notte di Halloween con tiara in testa e guanti neri, compreso di corpetto con scheletro e gonna a balze con collant effetto strappato. Consono alle aspettative e molto apprezzato.

3)Imekis ragazze Crudelia costume Halloween

Un costume che raffigura Crudelia de La carica dei 101 con fantasia bianca e nera dalmata e con cappuccio. Un abito a trapezio realizzato in materiale molto morbido, comodo, elastico e traspirante sulla pelle. Si può indossare anche in altre occasioni, non solo per Halloween, ma anche per Carnevale o come cosplay.

