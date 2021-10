Costumi Halloween per lei: come stupire

Halloween si avvicina sempre più e a prescindere se lo si festeggia con gli amici oppure in famiglia, la cosa importante è mascherarsi scegliendo un abito che stupisca e spaventi. Nei prossimi paragrafi è possibile trovare una serie di idee e consigli sui migliori costumi Halloween per lei per sbalordire, meravigliare e anche catturare l’attenzione altrui.

Costumi Halloween per lei

I piccoli, ma anche gli adulti sono appassionati di Halloween e non vedono l’ora di celebrarlo magari indossando un costume che sia davvero spaventoso e horror in modo da stupire tutti. Le occasioni per celebrarla aumentano ogni anno con gadget e accessori, compreso i costumi Halloween per lei in modo da sbalordire con il look.

Trovare i costumi Halloween non è così difficile come possa sembrare, anche perché il mondo del cinema e delle serie tv offre una miriade di personaggi da cui prendere spunto per trovare il travestimento adatto da donna per stupire e sbalordire in occasione di Halloween.

In alcuni casi, non è necessario comprare un costume, ma bastano qualche accessorio e un po’ di trucco.

Halloween si associa spesso a scenari funerei e macabri, ma oltre ai costumi di Halloween da diavolesse o vampire, è possibile anche realizzare anche un costume fai da te puntando sulla creatività e la fantasia. Per esempio, è possibile trarre ispirazione dalla famiglia Addams e dalla regina, ovvero Morticia, in total black, molto sensuale ed elegante.

Una lunga parrucca nera insieme a un abito nero lungo fino ai piedi e una base bianca al viso completano il look per i costumi da Halloween per lei, magari accompagnata da altri personaggi come Mercoledì, Zio Fester, ecc. Si può pensare anche ad alcuni mestieri, magari in chiave horror e macabra con un trucco più terrificante.

Costumi Halloween per lei: consigli

Per chi ancora sta cercando l’abito e il travestimento adatto per questa festa, è possibile affidarsi a una serie di consigli e suggerimenti utili che possano aiutare a trovare i costumi di Halloween più adatti in modo da sbalordire tutti quanti. La cosa importante è cercare di non farsi trovare impreparate e pensare a cosa indossare di macabro e horror.

Le donne possono essere spaventose vestendosi da zucche, streghe o diavolesse molto sensuali, oppure principesse morte e piratesse aggiungendo al proprio look un tocco di sensualità. D’altronde la notte di Halloween quasi tutto è concesso, quindi perché non prendere la palla al balzo lasciandosi andare e adottando un look un po’ più trasgressivo che esca dai soliti canoni di sempre.

I costumi di Halloween da strega o da maga sono sicuramente legati a questa festa. Per l’abito da strega si può puntare a qualcosa di scuro nei toni del nero o del bordeaux insieme a un cappello a punto e la bacchetta magica. Per chi ama stupire, può optare per una scollatura alquanto vertiginosa con spaccatura sexy in modo da lasciare sbalorditi tutti gli invitati.

Si consigliano anche costumi da Halloween da pirata o da maga optando per modelli molto sensuali e sexy con scollature audaci e trasparenze in tulle. I costumi da Halloween da diavolessa è molto provocante nei toni del rosso e del nero con voluminosa gonna in tulle e le corna oppure il forcone. Per un costume davvero spaventoso, la sposa cadavere oppure lo zombie in versione sexy e seducente.

